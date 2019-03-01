台灣石化火災大量排汙 高市府裁罰500萬

（中央社記者陳朝福高雄1日電）位在高雄市林園工業區的台灣石化合成公司的甲基第三丁基醚製程28日下午發生火災並爆炸，造成大量的粒狀汙染物排放，市府環保局稽查並依違反空汙法裁罰最高新台幣500萬元。

位在林園區工業二路1號的台石化於28日下午5時48分發生火警，警消出動大批人員灌救，環保局趕往現場後於廠區周界外勘查到兩處火勢，一處為製程區，一處為廢氣燃燒塔。

環保局於晚上發布新聞稿指，經查是廠內製程M01（甲基第三丁基醚製造程序）於前一日停止操作後今日進行檢修時，因外接的橡膠管破裂，產生爆炸並引發火災，以致大量粒狀汙染物散布在空氣中。

環保局隨即依違反空氣汙染防制法第32條第1項第1款告發，另考量火警導致排放大量粒狀汙染物及未在一小時通報主管機關，依空汙法第67條第1項規定裁罰最高新台幣500萬元。

這起火警造成4名員工輕重傷，高雄市勞工局勞檢處已勒令廠方停工，並依職業安全衛生法裁罰新台幣30萬元。

台灣石化合成工業公司MTBE工廠生產的甲基第三丁基醚（MTBE）是汽油添加劑，可使汽油因應環保要求，長期以來是中油國內MTBE主要供料商。（編輯：嚴思祺）1080301