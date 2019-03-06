強化空防 空軍：已向美方提新式戰機採購需求

針對是否向美國採購F-16V戰機（圖），空軍司令部6日表示，已循正式管道向美方提出新式戰機採購需求，強化防空戰力。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）

（中央社記者游凱翔台北6日電）針對是否向美國採購F-16V戰機，空軍司令部今天表示，已循正式管道向美方提出新式戰機採購需求，以強化防空戰力，但因裝備型式不同，價格有所落差，將待美方回覆後再行議價。

空軍司令部晚間發布新聞稿表示，針對媒體報導台灣正式向美提F-16V戰機軍售案，空軍司令部前瞻當前敵情威脅，並審慎評估未來作戰需求，周延完備建案程序，已循正式管道向美國提出新式戰機採購需求，以強化空防。

空軍司令部進一步指出，因裝備型式不同，價格有所差異，待美方回覆後再行議價，有關媒體報導軍售案所需的金額純屬臆測，籲媒體勿以訛傳訛，造成外界誤解。

知情人士表示，由於幻象戰機面臨消失性商源問題，及F-5戰機老舊，為了補足戰力及不讓戰力出現間隙，國軍對下一代戰機的取得從來沒有停歇，因此F-16V戰機確實是在評估之內、機率也最大。

知情人士也說，國軍目前正在升級F-16A/B戰機至F-16V，未來若再向美方採購F-16V，目的應是陸續填補幻象的戰力。

F-16V最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓戰力大躍進。（編輯：謝佳珍）1080306