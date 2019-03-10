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蘭陽軍艦火警傳黃曙光大罵 海軍人士：就事論事

最新更新：2019/03/10 19:20
蘭陽軍艦日前在蘇澳船廠修復因外包商不慎發生火警意外，知情人士表示，海軍司令黃曙光（圖）確實不滿後勤指揮部疏於督導承包廠商，在檢討會上口氣雖然嚴厲，但是就事論事。（中央社檔案照片）
蘭陽軍艦日前在蘇澳船廠修復因外包商不慎發生火警意外，知情人士表示，海軍司令黃曙光（圖）確實不滿後勤指揮部疏於督導承包廠商，在檢討會上口氣雖然嚴厲，但是就事論事。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北10日電）蘭陽軍艦日前在蘇澳船廠修復因外包商不慎發生火警意外，海軍就此召開檢討會，知情人士表示，海軍司令黃曙光確實不滿蘇澳後勤指揮部葉姓指揮官疏於督導，但非破口大罵，是就事論事檢討。

蘭陽軍艦在蘇澳船廠乾塢實施大修外包工程，下午因外包商執行船底燒焊工程溫度過高，造成爐艙控制室大量冒煙，安全值班人員發現後立即回報，艦上隨即實施損害管制並撲滅。

媒體報導，黃曙光因此在檢討會上，當場把海軍蘇澳後勤支援指揮部指揮官葉姓上校罵到高血壓發作，緊急送醫。

不過，不願具名的海軍人士接受中央社訪問時澄清，不管是什麼軍種，只要發生軍紀事件長官一定會不滿、甚至大發雷霆，當天的檢討會上，黃曙光確實不滿後勤指揮部疏於督導承包廠商，黃曙光口氣雖然嚴厲，但檢討是就事論事，並沒有媒體報導「破口大罵」等情形。

這位知情人士表示，葉姓指揮官是一名相當優秀的海軍人員，對自己的要求也相當高，這一點在海軍內人人皆知，而據了解，葉姓指揮官本身疑似具有高血壓等病史，有可能是因為壓力而就醫，與黃曙光沒有直接關係。（編輯：林孟汝）1080410

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