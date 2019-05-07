外食費漲 主計總處：西式速食漲2.45%最多

（中央社記者潘姿羽台北7日電）今年以來餐飲業「漲」聲不斷，主計總處今天發布物價概況，指出1至4月外食費上漲1.66%，尚算平穩，但也坦言，西式速食、中式麵食、火鍋等品項漲幅較顯著，均超過2%。

主計總處今天發布4月消費者物價指數（CPI）年增0.66%，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為0.59%；此外，民眾感受較深的外食費，4月年漲1.67%。

雖然今年年初，餐飲業有一波價格調漲的情況，主計總處專門委員徐健中表示，今年1至4月外食費平均年漲1.66%，其實相對平緩，更是近8年同期最低漲幅。

徐健中說明，從外食費的月增率來看，今年前4月和去年底相比，價格調漲確實較顯著，但因為上漲的僅是部分品項，其他部分有些調降、有些促銷，整體而言，外食費上漲的情況還算溫和。

進一步觀察今年1至4月外食費當中漲幅較顯著的品項，徐健中指出，漲幅前3大分別為西式速食2.45%、中式麵食2.33%、火鍋2.29%，至於上班族在外常常消費的咖啡、飲料，年漲0.55%，還算平緩。

徐健中補充，外食費屬於服務類性質，業者需要考量食材、租金、人事等成本，特別是人事方面，台灣的名目薪資長期是往上走，成本會逐步墊高，因此外食費具有「易漲難跌」的特性，國外皆然。

主計總處也提供其他國家今年的外食費走勢，南韓1至4月年漲2.6%，香港、美國前3月分別上漲2.3%、2.9%，均高於台灣，新加坡、日本則略低於台灣。

徐健中表示，業者考慮成本，會有調漲價格的情況，但畢竟台灣基本上屬於完全競爭市場，廠商為了維持利潤去調漲價格，也必須考量消費者買不買單，整體而言，台灣的物價、外食費趨勢持續成長，但多處在溫和平穩的區間。（編輯：張均懋）1080507