曾說石虎太多遭路殺 苗縣議員批環評發言又惹議

無黨籍苗栗縣議員韓茂賢曾因說出石虎太多才會遭路殺的發言惹議，他這兩天在議會批評環評制度阻礙開發，支持縣長對投資企業「可以偷跑就偷跑」，又認為與其花錢做環差分析，不如把錢直接給動保團體等，爭議性發言再度引發議論。中央社記者管瑞平攝 108年5月8日

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣議員韓茂賢批評環評制度阻礙開發，支持縣長對投資企業「可以偷跑就偷跑」，今天又說，與其花錢做環差分析，不如把錢直接給動保團體「讓他們閉嘴」，超狂發言引發議論。

韓茂賢上個月曾因參加國土計畫說明會，說出「石虎應有上萬隻，才會跑到路上被撞死」的爭議言論而躍上媒體版面；這兩天苗栗縣議會開議，他不改本色，再針對石虎保育、環評制度公開發言，卻仍出現不少驚人之語。

苗栗縣議會第19屆第1次定期會昨天開議，縣議員陳光軒質疑南庄鄉一處建案位於永和山水庫上游水源保護區，以集合住宅名義申請興建，未來可能轉為觀光飯店，有刻意規避環評之嫌，要求縣府嚴加審核、依法行政。韓茂賢當時發言指出，所有案子進入環評，下場都不好「只要經過環評，案子就死掉了」，認為環評增加業者的負擔，支持縣長「可以偷跑就讓他偷跑，可以蓋就讓它蓋，可以不罰就不罰」。

韓茂賢表示，為了苗栗產業發展，只有人進來，錢進來，苗栗才可以發大財，如果幫著中央管制土地、管制企業投資，是不道德的，「沒有必要配合中央做這些鳥事」。

今天議程由工務處進行工作報告，韓茂賢對於苗128線通霄段拓寬工程需要花600萬元預算辦理環境差異分析提出質疑。

他指出，縣府昨天提案要花500萬元調查石虎族群數量，今天又要花600萬元辦拓寬道路環差分析，都是因為動保、環保議題，「那些所謂石虎團體，要的就是這個，看到我們處處被為難，進入他們的陷阱要辦理監測」。

韓茂賢直言，苗栗窮到這個程度，還在花這冤枉錢，建議工務處跟環保、動保團體研究看看「給錢就好，叫他們閉嘴」，他說「乾脆我600萬給你，你不要講話」、「他們要的就是這個而已，老是在擋這個東西，實在煩都煩死了」。

韓茂賢說，網友在臉書社團罵他無法無天，他認為「訂這種惡法，沒有必要遵守」；站在對面的工務處長趙清榮則尷尬回應，對於法令明文規定，行政機關就應遵守、完備它。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠表示，韓茂賢的發言太過對立，這種挑釁動保團體的言論，對石虎沒有任何幫助，更可能誤導民眾對石虎產生仇恨，站在協會立場，此時，不適合針對議員個人發言做回應。

陳祺忠指出，任何生態調查案包含太多面向，他個人覺得，這些錢都不應給任何人，建議由國家成立環境調查中心，統計全台各項環境資料，對開發單位收取授權費，既公平公正，也不會衍生環評調查有無偏頗疑慮。（編輯：李錫璋）1080508