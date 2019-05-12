同婚專法本週大戰 藍綠內部都還喬不定

（中央社記者王揚宇台北12日電）同婚立法期限逼近，對於3個專法版本，民進黨內部與國民黨內部，立委間有不同的看法與價值選擇；立法院長蘇嘉全將於14日主持朝野協商、逐條討論，17日院會處理，最終結果為何，本週將見真章。

同婚議題歷經大法官解釋與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；下一代幸福聯盟等團體提出「公投第12案施行法」草案，由中國國民黨立委賴士葆代為提案；民主進步黨立委林岱樺也提出了「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

蘇嘉全曾在9日主持同婚立法的首次協商中裁示，希望各黨團趕快凝聚內部共識，14日將進行逐條討論，希望在17日前完成立法。

民進黨立法院黨團10日上午舉行黨團大會，據與會立委轉述，將成立「748專案小組」，開放黨團成員報名。民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬向中央社記者表示，這是重大議題，之前黨團沒有對法案的實質內容進行討論，因為時間很急，14日就要逐條討論，最慢13日就會開會討論。

民進黨立委尤美女今天上午出席中國六四事件30週年紀念活動記者會後，接受媒體訪問指出，她有報名參加「748專案小組」，但目前尚未收到開會通知。

對於林岱樺提出的「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」，有些民進黨立委有不同看法，例如段宜康就曾在臉書指出，認為這是最惡質的歧視與剝奪。

尤美女則說，林岱樺提出的草案宣稱是「折衷版」，但事實上只有名稱折衷，條文和說明卻充滿赤裸裸的歧視，政院版其實才是真正的折衷版，無庸置疑。

一位不願具名且連署林岱樺版的民進黨立委表示，不管是哪個版本，都要在合憲及符合公投結果下，來盡量保障同志權益。

幾位不願具名的民進黨區域立委說，要支持哪個版本很難抉擇，因為這是價值選擇問題，不能說哪個版本一定對或一定錯。關於同婚立法議題，同黨同志間不大會討論，目前收到的訊息，黨團採開放態度；另外有一些立委盼大家能支持行政院的版本，使其在表決時可以「低空飛過」。

至於在國民黨部分，部分立委間也存有不同看法，有的支持政院版，有的則是支持幸福盟版，有的則幫林岱樺版連署，各有其立場主張。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚接受中央社記者訪問時說，「我們這邊的態度，是在不能違背公投結果跟大法官解釋下，找出中間值」，14日的協商情況，要看蘇嘉全如何處理，有興趣的人就來分享看法、意見。（編輯：林沂鋒）1080512