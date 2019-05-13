麥卡倫37分 拓荒者下剋上勝金塊闖西區冠軍賽[影]

拓荒者12日靠麥卡倫（投籃者）終場前後撤步跳投得手，加上整場比賽砍下37分，最終擊敗金塊，系列賽4勝3負闖進西區冠軍賽。（圖取自twitter.com/trailblazers）

（中央社丹佛12日綜合外電報導）NBA拓荒者今天靠麥卡倫終場前12.4秒的後撤步跳投得手，加上整場比賽砍下37分，最終100比96客場擊敗金塊，並4勝3負在系列賽「下剋上」，闖進西區冠軍賽。

美國職籃NBA西區第2種子丹佛金塊，今天在主場與第3種子波特蘭拓荒者進行兩隊在季後賽7戰4勝制系列賽的最終第7戰。

里拉德（Damian Lillard）今天打得掙扎，雖抓下10籃板，並有8助攻，但17投3中僅獲13分，金塊趁機猛打，首節29比17領先，第2節最多領先17分，但拓荒者克服這樣的劣勢，繼2000年後再度闖進西區冠軍賽。

拓荒者西區冠軍賽的對手，將是尋求3連霸的金州勇士，兩隊首戰將於當地時間14日，在勇士主場進行。

拓荒者麥卡倫（CJ McCollum）除轟下全場最高37分，還抓下9個籃板，坎特（Enes Kanter）則有12分、13籃板的「雙十」成績。

金塊約基奇（Nikola Jokic）有29分、13籃板的「雙十」演出，莫瑞（Jamal Murray）為金塊挹注17分。

整場比賽多位居領先的金塊，直到哈里斯（Gary Harris）上籃、約基奇的拋投後，還以94比93領先，但麥卡倫終場前12.4秒的的跳投，讓拓荒者以98比95領先。

金塊約基奇兩罰中1，剩下兩分領先的拓荒者，在拓荒者特納（Evan Turner）兩罰都中後鎖定勝利。

在兩隊系列賽第6戰砍下25分的拓荒者搖擺人胡德（Rodney Hood），在今天比賽的第3節，因左膝過度伸張提前退場，之後就沒再回到場上。

拓荒者前3節三分球19次出手僅命中1球，是今天一路落後的一大主因，末節在柯林斯（Zach Collins）兩罰俱中超前，並在里拉德砍進三分球後，以81比76將領先稍微拉開。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080513