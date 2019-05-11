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柯瑞下半場狂轟33分 勇士勝火箭進西區決賽[影]

最新更新：2019/05/11 12:33
NBA金州勇士柯瑞10日攻下33分，助球隊在系列戰中以4勝2敗淘汰休士頓火箭。（圖取自facebook.com/warriors）
NBA金州勇士柯瑞10日攻下33分，助球隊在系列戰中以4勝2敗淘汰休士頓火箭。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社休士頓10日綜合外電報導）即便少了杜蘭特，且柯瑞上半場得分掛蛋，但衛冕軍金州勇士上半場有湯普森，下半場有回神轟下33分的柯瑞，終場就以118比113擊敗休士頓火箭，系列賽4勝2敗闖進西區冠軍賽。

美國職籃NBA西區頭號種子金州勇士，在季後賽對第4種子休士頓火箭的系列賽前5戰打完，以3比2取得「聽牌」優勢，今天兩隊在火箭主場進行第6戰。

這場比賽開打後，火箭哈登（James Harden）獨拿14分，勇士柯瑞（Stephen Curry）、葛林（Draymond Green）都吞下兩次犯規，只能靠湯普森（Klay Thompson）的10分帶領緊咬比數，首節僅27比28落後；次節在湯普森11分帶領下趕上，勇士半場打完以57比57與火箭平分秋色。

下半場比賽開打，上半場5投0中一分未得的柯瑞，第3節獨拿10分，但保羅（Chris Paul）也單節砍進10分，帶領火箭打完3節後以87比82領先。

兩軍第4節進入肉搏戰，在兩隊97比97平手之際，柯瑞以兩記三分球命中在內連拿8分，讓勇士反超比分，湯普森終場前36.1秒再砍進關鍵三分球，讓勇士握有6分領先，在柯瑞隨後8罰全進下，客場擊敗火箭。

勇士今天贏球後，在系列賽以4比2出線，率先搶進西區冠軍賽，屆時的對手將視丹佛金塊、波特蘭拓荒者系列賽第7戰的結果而定。

柯瑞今天攻下勇士最高33分，湯普森貢獻27分，伊古達拉（Andre Iguodala）攻下17分，替補的盧尼（Kevon Looney）、李文斯頓（Shaun Livingston）分別獲得14分、11分。

火箭哈登攻下本場比賽最高35分，保羅27分、11籃板，塔克（P.J. Tucker）拿下15分，卡佩拉（ClintCapela）也有10分、10籃板的「雙十」貢獻。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080511

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