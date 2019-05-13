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柯瑞兄弟西區冠軍賽碰頭 NBA史上頭一遭

最新更新：2019/05/13 12:44
拓荒者將在西區決賽對上勇士，讓塞斯（右）和史蒂芬柯瑞成為史上首對在分區冠軍賽對決的兄弟檔。（圖取自facebook.com/SethCurry30Official）
拓荒者將在西區決賽對上勇士，讓塞斯（右）和史蒂芬柯瑞成為史上首對在分區冠軍賽對決的兄弟檔。（圖取自facebook.com/SethCurry30Official）

（中央社波特蘭12日綜合外電報導）NBA拓荒者今天100比96擊敗金塊闖進西區決賽，接下來將卯上勇士，讓塞斯．柯瑞（Seth Curry）和史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）成為史上首對在分區冠軍賽對決的兄弟檔。

美國職籃NBA西區冠軍賽當地時間14日開打，金州勇士率先取得門票，波特蘭拓荒者今天出線後，柯瑞兄弟檔的哥哥史蒂芬旋即在歷史性兄弟對決戲碼上演前，先與弟弟塞斯聯繫。

塞斯今天賽後告訴記者，史蒂芬賽後立刻傳訊息給他，告訴他：「我們週二（西區冠軍賽首戰）見。」

塞斯表示：「直到現在還很難相信，因為我已經當觀眾看（史蒂芬）打西區冠軍賽、總冠軍賽好多年了。」

他說：「場上拚戰樂趣無窮，一路競爭到（西區）決賽。對我們倆來說這顯然是美夢成真，我們的家人也會樂在其中。」

他們的雙親，桑雅（Sonya Curry）和前NBA老將戴爾（Dell Curry）這個季後賽跑遍美國，只為了親自到場支持兒子們。據體育頻道ESPN的尼柯爾斯（Rachel Nichols）所言，兩人將擲銅板決定，在西區決賽中，誰要穿勇士球衣、誰要穿拓荒者球衣。

史蒂芬．柯瑞跟弟弟硬碰硬之前，已先得罪未來弟媳一家人，所屬的勇士在季後賽首輪，擊敗弟弟塞斯未來岳父大人達克．瑞佛斯（Doc Rivers）掌兵符的洛杉磯快艇，第2輪又擊敗瑞佛斯的兒子奧斯汀（Austin Rivers）所屬的休士頓火箭。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080513

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