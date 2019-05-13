暴龍闖東區冠軍賽 雷納德壓哨球絕殺76人[影]

多倫多暴龍的雷納德（跳投者）12日狂轟41分，帶領暴龍92比90擊敗76人，闖進東區冠軍賽。（圖取自twitter.com/raptors）

（中央社多倫多12日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍的雷納德今天包括壓哨致勝跳投在內狂轟41分，帶領暴龍92比90擊敗76人，闖進東區冠軍賽。

美國職籃NBA季後賽，東區第2種子多倫多暴龍與第3種子費城76人間，7戰4勝制的系列賽打完6場後戰平，今天的第7戰在暴龍主場進行。

這場比賽暴龍打出6比0開局，76人隨即以7比0攻勢回應，但暴龍再打出8比0攻勢，首節18比13領先76人；次節在雷納德（Kawhi Leonard）、西雅坎（Pascal Siakam）都拿下7分的聯手帶領下，讓暴龍在上半場以44比40取得領先。

下半場比賽，暴龍打出6比1開局，但76人回敬一波16比0猛攻將比分反超，暴龍此時打出13比3攻勢，以63比60要回領先，在雷納德單節貢獻11分的情況下，暴龍打完3節67比64領先76人3分。

末節雙方不斷拉鋸，76人在巴特勒（Jimmy Butler）兩罰中1、恩比德（Joel Embiid）兩罰俱中，追到1分差時，採犯規戰術將雷納德送上罰球線，在他兩罰僅1中的情況下，巴特勒快攻上籃得手，讓兩隊90比90平手；終場前4.2秒，暴龍握有最後一波球權，雷納德在重重防守下跳投，球在彈了幾下後進到籃框，靠著雷納德這記絕殺，暴龍以92比90擊敗76人。

暴龍今天贏球，以4比3在系列賽勝出，在2016年後再度進到東區冠軍賽，接下來將和頭號種子密爾瓦基公鹿爭奪分區冠軍。

雷納德今天轟下全場最高41分，伊巴卡（Serge Ibaka）今天10投6中攻下17分，西雅坎有11分、11籃板的「雙十」成績，勞瑞（Kyle Lowry）貢獻10分、6助攻。

恩比德今天有21分、11籃板的「雙十」表現，瑞迪克（J.J. Redick）和巴特勒分別拿下17分與16分，哈里斯（Tobias Harris）也貢獻15分、10籃板的「雙十」成績，西蒙斯（Ben Simmons）則有13分進帳。

今天戰情緊繃，暴龍的林書豪始終未獲上場機會。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080513