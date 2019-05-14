日圓飆升4個月高點 匯差讓哈日族少吃4份炸牛排

（中央社記者潘姿羽台北14日電）美中互祭懲罰性關稅，讓貿易戰愈演愈烈，據台銀最新現鈔牌告賣出價格，日圓飆升至0.2875元價位，為近4個月以來的高點；與近期低檔相比，新台幣5萬元的旅費，匯差足足讓哈日族少吃了4份炸牛排。

根據台銀歷史現鈔牌告匯率資料，上一次的日圓收盤價高點為今年1月14日的0.2888元，今天現鈔牌告賣出價格盤中衝上0.2875元，也創下4個月以來的新高。

若以新台幣5萬元旅費來換算，4月17日的日圓匯價0.2789為近期低檔，可以換得17萬9275日圓，但以今天匯價來算，僅換得17萬3913元，足足差了5362日圓，約等同少吃了4份炸牛排的價格。

日圓是具有避險性質的貨幣，近期在美中貿易的紛擾下，走勢明顯偏升，不過富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，台灣的哈日族對於日圓升值會特別有感，是因為新台幣貶幅較大所致，而非日圓真的大幅升值。

羅瑋解釋，過去一週以來，日圓兌美元走升，不過是緩升而非急升，一方面是日本央行維持寬鬆貨幣政策，另一方面，市場固然因貿易戰升溫有些不安情緒，但還不至於恐慌，因此日圓兌美元比較是漸進式的升值。

相對於新台幣，日圓則飆升至4個月以來的高點，羅瑋說明，貿易戰愈演愈烈，市場預期中國經濟下行風險增加，導致人民幣、韓元等亞幣貶勢擴大，新台幣跟著往下走，也因此，對於國內哈日族來說，就出現了日圓愈換愈少的情況。（編輯：林沂鋒）1080514