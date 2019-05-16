鄭凱文不滿換投自行下場 被兄弟球團罰2萬

中信兄弟投手鄭凱文（圖）15日第7局登板，先被陳重羽敲二壘安打，製造2個出局數後，兄弟投手教練佛斯特要走上投手丘準備換投，但鄭凱文沒有等投手教練上來，就自行拋球走下場。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北16日電）中信兄弟投手鄭凱文昨天在對統一獅的比賽中，沒有等投手教練佛斯特上來，就自行拋球走下場，之後在場邊佛斯特也訓斥他，引起爭議，兄弟今天宣布，將罰鄭凱文新台幣2萬元。

鄭凱文昨天於第7局登板，先被陳重羽敲二壘安打，製造2個出局數後，兄弟投手教練佛斯特要走上投手丘準備換投，但鄭凱文沒有等投手教練上來，就自行把球拋給捕手，直接走下場，接著投手換上王奕凱。

之後佛斯特到場邊訓斥鄭凱文，說他不應該這樣做，甚至飆出髒話，引起軒然大波。

昨天比賽結束後，鄭凱文粉絲團發文指出，「凱文覺得自己還沒有到需要下場的時候，想繼續丟，但教練卻在這個時間點換下他，這時應服從教練，結果凱文反應太大，大家都只是為了為球隊止敗而努力，對於情緒管理凱文還有很大進步空間，凱文已經在反省中」。

不過今天粉絲團澄清，上述言論是經由鄭凱文家人轉述，再交由小編發布，不是凱文本人的言論，也並非正式的聲明稿。

兄弟官方粉絲團今天則發文表示，「鄭凱文情緒處理不當一事，昨晚凱文事後對於不尊重團隊的行為感到懊悔，除了與投手教練及總教練道歉溝通外，也於今天練球前向全體教練團及隊友們表達歉意，球隊依據管理辦法罰款2萬元」。

事實上，鄭凱文過往也有幾次引起爭論的事件，2016年總冠軍賽第一場，第8局右外野手陳子豪受燈光影響沒有往前接球，該局結束後鄭凱文往右外野方向飆罵髒話；2017年4月19日則是因不滿主審好球帶，與主審發生衝突，並將球丟上觀眾席，因此被罰款2萬元。（編輯：張芷瑄）1080516