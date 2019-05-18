公鹿東區冠軍賽2連勝暴龍 字母哥雙十[影]

公鹿17日在「字母哥」安特托昆博豪取30分、17籃板「雙十」成績帶領下，以125比103擊敗暴龍。（圖取自twitter.com/bucks）

（中央社密爾瓦基17日綜合外電報導）NBA公鹿今天在「字母哥」安特托昆博豪取30分、17籃板「雙十」成績帶領下，以125比103擊敗暴龍，在東區冠軍賽拿下2連勝，系列賽取得2比0領先。

美國職籃NBA季後賽東區冠軍賽，密爾瓦基公鹿首戰在主場逆轉擊敗多倫多暴龍，在系列賽取得1比0領先，今天的第2戰持續在公鹿主場進行。

公鹿今天勢如破竹，打出14比3開局迅速領先，在米羅提契（Nikola Mirotic）9分，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、布洛格登（Malcolm Brogdon）都獲得8分的情況下，首節以35比21領先暴龍；次節公鹿持續領先，在希爾（George Hill）切入上籃得手後，以57比36將領先拉開到21分，上半場在米羅提契、伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）雙雙攻下15分帶領下，以64比39拉開領先差距。

下半場比賽，公鹿被雷納德（Kawhi Leonard）在第3節攻下15分，讓暴龍拿下39分高分，但前3節打完，公鹿仍以95比78領先；末節暴龍未能將比分超前，公鹿輕鬆以125比103擊敗暴龍。

公鹿在打完7戰4勝制的東區冠軍賽後，目前以2比0領先，兩隊接下來將移師暴龍主場，於當地時間19日、21日，打系列賽第3戰、第4戰。

公鹿今天6人得分達兩位數，以安特托昆博斬獲30分、17籃板，另有5助攻、1抄截、2阻攻的表現最佳，是難能可貴的事；替補的伊利亞索瓦、布洛格登、希爾也分別有17分、14分、13分的表現。

暴龍今天攻擊重心仍落在雷納德身上，他拿下全場最高31分，上半場就4犯；陷入犯規麻煩的勞瑞（Kyle Lowry）進帳15分，鮑爾（Norman Powell）挹注14分。

林書豪在終場前3分23秒替補上場，這是他生涯首次在分區冠軍賽亮相，他今天出手一次但落空，沒有拿下分數但有兩次助攻。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）