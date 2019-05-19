總統：執政3年有成 給我更多時間台灣會不一樣

總統蔡英文（右3）19日說，執政團隊是認真、打拚、負責任的團隊，3年來把國家的基礎打穩，這就叫3年有成。（圖取自facebook.com/nmnhtemple）

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天說，執政團隊是認真、打拚、負責任的團隊，3年來把國家的基礎打穩，這就叫3年有成；她強調，給她更多的時間，台灣會變的非常不一樣。

蔡總統今天前往高雄參拜南海紫竹寺、內門紫竹寺、旗山天后宮，向高雄鄉親說明這3年來執政團隊的成績。

蔡總統致詞表示，雖然政府現在在高雄沒有執政，但中央照顧高雄的心一樣，以前承諾要做的事情也一定會完成。

她提到，近日她來高雄主持潛艦國造開工典禮，這是對高雄及台灣都很重要的事情；這件事是從蔣介石總統到現在每一任總統都想做的事，但都未能做成。現在政府有決心，產業也團結起來，國軍也用了很多的力量，在3年內完成設計圖，雖然中間有很多困難與批評，但歷經種種困難，已動土興建廠房，要開始製造，幾年以後台灣就有國人自造的潛艦。

蔡總統強調，這對台灣的國防非常重要。因為台灣與中國比，必須是不對稱的作戰與防衛，而潛艦就是不對稱防衛中最重要的一件事。國艦國造對高雄的造船業也是很重要的一步，包括潛艦、水面艦及海巡署的艦艇，加起來的國防訂單不斷，未來的10年，對高雄造船業及在地的產業很有幫助。

蔡總統指出，從今年1月到現在，台商回台投資超過新台幣2800億元，其中有700億元的投資在高雄，今年台商回台投資預估將有5000億元。

她說，現在高雄的路竹工業區已不敷使用，高雄需要的橋頭科學園區，近日她也去視察進度。台商回台，將來從台南科學園區到路竹科學園區，一直到橋頭科學園區，這就是台灣下一個階段及下一個世代的高科技廊帶，可以給高雄人很多好的工作機會，讓年輕人可以回到高雄工作，與長輩居住在一起，這是政府真正努力做的事情，希望可以在最短時間振興高雄產業。

蔡總統說，這幾個月以來中央政府經過3年打基礎有成，政績一項一項拿出來，讓人民感受到政府的打拚很有成績。例如今年5月報稅時，大家都有感受到減稅，這是政府花3年才完成的事情。雖然過去3年很辛苦，但現在地基已經打好了，只要給她更多時間，她一定會為台灣人蓋一間又漂亮又好用又堅固的房子。

蔡總統提到，答應高雄的事情，中央一定會全力協助高雄完成。例如高雄捷運要延伸到路竹，以及輕軌二期，中央一定全力來完成。雖然在地方未執政，但有中央級的團隊，可以讓高雄建設更好。

談及政府照顧農民的政策，總統指出，農委會主委陳吉仲對農業很有研究。她也告訴陳吉仲，做農業只有一個最重要的原則，就是要確保農民的收入穩定，這就是最重要的農業政策。如果收成不好，農委會會補助，希望透過補助讓農民收入穩定；如果農民受傷，有職災保險、有健康保險，以及農產品的保險，當農產品價格不好時，可以獲得補償，這也是農民保險的一種。

蔡總統進一步表示，目前政府正在規劃、希望能盡快實施的就是做農民年金，如果做成功，每一個農民退休之後，就跟軍公教人員一樣，每月可領退休金，希望保證農民退休後有保障，可以過舒適安全的退休生活，這也是政府現在在替農民設想的事情。

蔡總統說，她當總統明天就滿3年了，俗話說：「3年有成」。過去3年，她們是認真、打拚、負責任的團隊，國家應該要做的事，以及以前總統知道要做、但都沒有做的事情，她都勇敢地做，把國家的基礎打穩，這其中雖然有些人受到影響，但這2、3年來，基礎已經打好了，這就叫3年有成。

蔡總統表示，給她更多的時間，台灣會變的非常不一樣，會是一個擁有自我防衛能力及受到國際尊重的國家，使台灣人深感驕傲。（編輯：蘇志宗）1080519