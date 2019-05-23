賴清德拋贏的策略 蔡總統：沒有讓的問題

前行政院長賴清德22日提出「贏的策略」，總統蔡英文（中）23日在台中受訪時表示，賴清德於協調期與中執會都沒提出討論，她認為「我們贏就是贏、輸就是輸，沒有所謂讓的問題」。中央社記者張新偉攝 108年5月23日

（中央社記者蘇木春台中23日電）前行政院長賴清德昨天拋出「贏的策略」，總統蔡英文今天受訪說，協調期賴清德都沒有提出來，中執會也沒有提出來討論，她覺得「我們贏就是贏、輸就是輸，沒有所謂讓的問題」。

蔡總統今天到台中視察海洋風電施工碼頭，聽取團隊簡報，並到碼頭邊視察儲放的風機零組件、港口建設及大型工作船進出情形，蔡總統會後接受媒體聯訪。

針對賴清德昨天拋出贏的策略，稱只要蔡總統民調贏過高雄市長韓國瑜，他會無條件支持蔡總統，只要他輸韓國瑜也會支持蔡總統，但他民調贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡總統，希望蔡總統與民進黨提名他參選。

蔡總統說，初選的規則其實昨天有方案在討論，而且也討論相當長的時間，也接近有結論了，只要是公平合理，中執會所做的決議，她都會遵從，也希望中執會不要再拖延，能夠儘早做個決定。

至於賴清德的提案，蔡總統說，因為協調期滿長的，這陣子協調期賴清德都沒有提出來，中執會也沒有提出來討論，她覺得「我們贏就是贏、輸就是輸，沒有所謂讓的問題」。

媒體提問昨天民進黨主席卓榮泰主持議事中斷會議，是否有不公正的問題，蔡總統說，中執會是有進行實質的討論，那也討論相當長的一段時間，至於下週中執會要怎麼舉行，相信中執委與黨部，會去做最好的處理。

對於在臉書（Facebook）發文「1＋1大於2」，蔡總統表示，她的立場其實是一樣的，2020年要集結最大的戰力，她對執政有信心，對2020勝選也有信心，對民進黨的民主的機制也有信心，她的立場沒有變，希望集結最大的力量來贏得大選，1＋1確實是大於2。

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，提出「總統大選只要考一個題目，民進黨很難回答」，稱風電費率原先一度是新台幣5.5元到5.6元，後面競標價卻是2.5元，為什麼會出現這麼大的落差？

蔡總統回應說，這不是一個困難的問題，過去一段時間都有人提出，風電是需要學習跟建置初期的成本，這個成本是比較高的，所以初期的價格確實會比較高，但是隨著整個產業開始成熟以後，價格是會往下走，事實上已經盡量縮短學習跟建置的時間，價格確實也比較低一點。

蔡總統指出，近來她看柯文哲有跟沃旭能源公司董事長見面，見面前應該對整個事情有些了解，如果不清楚也可以向經濟部來請教，她要借用柯文哲的一句話叫做it's science（科學）。

蔡總統說，綠能產業尤其是風電產業，很多國家都在國際市場上競逐，也希望很快能讓產業進入到成熟狀態，尤其在國產化放了很多心力，希望帶動國產化相關的供應鏈，也能夠打入國際綠能供應鏈與市場。

另外，前中研院院長李遠哲日前接受媒體專訪時表示，曾經找蔡總統談能源議題，但總統卻只說「那是下一代的事」、「那是前朝的事」令他相當失望。

蔡總統回應，她沒有那麼說，不曉得李遠哲為什麼會這樣說，今天來看風電，這是有史以來最大的再生能源計畫，從執政到現在都很努力，而且加速的在處理這些問題。她知道李遠哲對於能源轉型有一個挑戰非常高的時間表，也有跟李遠哲解釋過，用整個執政團隊的力量加速來做，或許這樣的速度對方還不滿意。（編輯：黃世雅）1080523

總統蔡英文（前右4）23日到台中視察海洋風電台中施工碼頭，聽取海洋風電團隊簡報，並到碼頭邊實地視察。圖為蔡總統與團隊成員在風力機機艙前合影。中央社記者張新偉攝 108年5月23日