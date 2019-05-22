蔡營批賴清德現身黨中央 質疑卓榮泰偏袒

（中央社記者溫貴香台北22日電）前行政院長賴清德今天拋出總統初選贏的方案，總統蔡英文2020初選發言人阮昭雄表示錯愕，並質疑民進黨主席卓榮泰主持議事中斷會議，造成初選期程的延宕，這無異於沒收中執會，沒收民主機制。

卓榮泰對此回應指出，「我不罵人就不覺得有被人罵！」其他的，並未多言。

民進黨今天召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和蔡總統與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

蔡總統2020初選發言人阮昭雄晚間發表5點聲明，第一， 今天20幾名中執委提出3人對比式民調的方案，是基於選戰最可能發生的真實狀況，也是要為民進黨找到2020最有可能勝選的候選人。卓榮泰可以有個人意見，但主席主持會議，有責任讓中執會的討論順利進行，而不是阻止中執會的討論。

阮昭雄說，今天中執會對此提案已經討論很久，眼見也即將要有結論，但卓榮泰的議事主持，突然唸完預先準備好的稿子後中止會議、關掉直播，留下錯愕的中執委跟超過3000名收看網路直播的網友，也讓今天中執會沒辦法決定初選的期程與方式，造成期程的延宕，這無異於沒收中執會，沒收民主機制。

第二，他表示，令人錯愕的是，在會議中止後，賴清德突然現身中央黨部，向卓榮泰提出他的方案。如果賴清德有相關主張和方案，在協調期這麼長的時間，應該可以在協調期提出，或者循中執會提案的管道，讓中執會充分討論，而非用這種方式提出。

他說，更令人驚訝的是，賴清德竟然還在中執會散會後，在黨中央召開記者會，訴求他的新方案。卓榮泰強行中斷中執會的討論，讓單一方候選人趕來提案，並在黨中央正式召開記者會。這樣的偏袒，難道不會被質疑初選辦理的公正性嗎？

第三，阮昭雄說，賴清德方面一直批評中執會修改遊戲規則，但在今天會後的提案，不也正是改變規則嗎？為何20幾名中執委提出方案是改變遊戲規則，而賴清德提出方案就不是？

第四，對於賴清德的提案，阮昭雄表示，協調期已經結束，今天中執會的民主程序已有趨近共識的方案，就是3人對比、民調納入手機，一切應回歸黨的民主機制來決策，雙方公平競爭，贏就是贏、輸就是輸，不需要誰讓誰。

第五，阮昭雄表示，蔡總統在協調期時，尊重5人小組的協調，但從來沒有見到賴陣營任何提案。今天協調期已經結束，也走到中執會的程序，蔡總統也完全尊重中執會的決議。所以總統的態度很清楚，作為黨員，尊重黨內民主機制，靜待中執會作成最後決議。（編輯：趙蔚蘭）1080522