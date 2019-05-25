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台美事務委員會新名稱
外交部5月25日宣布將北美事務協調委員會更名為台灣美國事務委員會，象徵台美關係緊密。美國國務院對此表示，新名稱更能反映協調美國相關事務的角色。（圖取自Pixabay圖庫）
台美事務委員會新名稱
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台美事務委員會新名稱2/6

李大維會美國安顧問波頓 斷交後首例

最新更新：2019/05/25 12:47

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）台美關係大獲進展，北美事務協調委員會將更名為台灣美國事務委員會，是首次將台灣及美國放入台灣對美事務機構。同時，國安會秘書長李大維日前在美國也與美國國安顧問波頓會晤，創下台美斷交後首例。

李大維是於5月13日至21日訪問美國，期間除了與美國國家安全顧問波頓（John Bolton）會面外，他也與戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院、喬治城大學等智庫專研亞洲議題學者會面，交換意見。

外交部指出，李大維同時也與美國政府官員共同會晤台灣邦交國政府官員，重申對自由及開放印太地區的支持與承諾。

據了解，李大維訪問華府，並與波頓見面，這是美國與中華民國斷交後，台美雙方國安顧問首度進行會晤。同時，李大維與美國政府官員共同會晤台灣邦交國政府官員，這也是台美雙方首次在美國共同會晤台灣邦交國的官員。

帛琉、馬紹爾群島兩國官員日前也在華府訪問，與李大維見面的邦交國官員應該就是來自這兩個太平洋友邦。

此外，外交部今天發布新聞稿宣布，為明確反映台灣處理對美國事務代表機構的工作內涵，經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」。

相關外交人士指出，這次是首次將台灣（非台北）及美國放入台灣對美事務機構名稱。位於華府的駐美代表處的正式名稱為「駐美國台北經濟文化代表處」，在美國其他城市的辦事處名稱也用「台北經濟文化辦事處」。

不過據了解，駐美代表處目前沒有更名的規劃。

對於北美事務協調委員會將更名，美國在台協會（AIT）官員對中央社記者表示，美國基於三公報及台灣關係法的「一中政策」並無改變。駐美國台北經濟文化代表處已通知有關北美事務協調委員會的更名，更能反映協調美國相關事務的角色。

外交部表示，美國依據1979年台灣關係法的規定，成立美國在台協會（American Institute in Taiwan，AIT），作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構，台灣相應於同年設立「北美事務協調委員會」，作為AIT的對等機構。

經過台美雙方不斷協調與共同努力，終於針對新名稱取得共識。外交部說，「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。

知情官員表示，位於台北的北美事務協調委員會的更名仍須經過國內行政程序，待程序完成後，將舉行揭牌儀式。（編輯：林淑媛）1080525

地機族
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