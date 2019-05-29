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王維中本季大聯盟首登板 投2局無失分[影]

最新更新：2019/05/29 13:50
奧克蘭運動家29日（台灣時間）對戰洛杉磯天使，王維中於第5局登板，投2局被敲1支安打。（圖取自facebook.com/TAIWAN.MLB）
奧克蘭運動家29日（台灣時間）對戰洛杉磯天使，王維中於第5局登板，投2局被敲1支安打。（圖取自facebook.com/TAIWAN.MLB）

（中央社記者楊啟芳台北29日綜合報導）奧克蘭運動家今天對洛杉磯天使的比賽，王維中本季首度大聯盟登板，並於第5局登板，投2局被敲1支安打，投出1次三振，無失分，目前雙方以4比4戰成平手。

王維中去年在韓國職棒NC恐龍，出賽25場都是先發，拿下7勝10敗，防禦率4.26。王維中今年回到美職體系，加盟奧克蘭運動家，在3A投16場都是後援，拿下1勝1敗，防禦率3.75，並於台灣時間26日升上大聯盟。

之前王維中曾於2014及2017年有過大聯盟出賽紀錄，總計投22場，防禦率11.09。今天運動家對天使的比賽，王維中本季首度大聯盟登板，於第5局、球隊1比4落後時上場，用2個飛球和1個滾地球，演出3上3下。

第6局王維中續投，先用滾地球及三振製造2出局後，雖然被佛萊契爾（David Fletcher）敲二壘安打，不過最後再用二壘滾地球，結束這局。總計王維中投2局，被敲1支安打，投1次三振，無失分。

運動家打線也急起直追，5局下勞瑞安諾（Ramon Laureano）轟出一發陽春砲，6局下歐爾森（Matt Olson）轟2分全壘打，暫時形成4比4平手。（編輯：張芷瑄）1080529

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