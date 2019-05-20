雜草魂闖蕩日美職棒21年 上原浩治宣布退休

（中央社東京20日綜合外電報導）日本職棒讀賣巨人隊投手上原浩治今天宣布退休，告別他從1999年登板以來闖蕩21年的日美職棒生涯。他一路走來以「雜草魂」作為座右銘，並以不服輸的性格走過每次受傷的低潮。

上原1975年4月3日出生於大阪府寢屋川市，今年44歲。他21年職棒生涯投出不少好成績，只不過，走向職棒的道路，並不是那麼平坦。

他在就讀大阪東海大學附屬仰星高校時，是完全沒有甲子園出賽經驗的無名救援投手。高中快畢業時，夢想是進入大阪體育大學，之後當一名體育老師，他自視體能跟學科能力都能如願上大學，沒想到最後竟然落榜，讓他非常震驚。

在準備重考的那一年，上原19歲，白天到補習班上課的同時也不斷進行體能訓練，為減輕家裡負擔，晚上還去當道路工程工人。隔年，他考取大阪體育大學，並加入棒球隊，也投出時速146公里的球速。

面對過去同年級的選手已在球場上活躍，上原在心裡抱著「總有一天我會追上你們、超越你們」這樣的鬥志，以「雜草魂」作為自己的座右銘。「雜草魂」與日職另一位投手松坂大輔的「復仇」，在1999年同獲流行語大獎。

上原如願進入日本職棒後，他向巨人隊表示想用19這個數字作為球衣背號，主要是因為19是重考大學時的年紀，他用這個數字來提醒自己不要忘記那段落榜重考的生活。

上原浩治效力大聯盟紅襪隊期間，球隊2013年10月曾拿下世界大賽冠軍。（共同社提供）

上原浩治2013年效力大聯盟紅襪隊時曾拿到MVP。（共同社提供）

1999年加入日職首年，他就拿下20勝4敗的最多勝投，還獲得澤村獎及新人王等，技驚四座。2009年起轉戰美國職棒大聯盟MLB，陸續效力過4支球隊。

上原上賽季在時隔10年從MLB回到日職巨人隊，並在2018年7月時達成日美職棒通算的3項100紀錄（百勝、百救援、百中繼），是日本第一人。

日本產經新聞報導，上原今天舉行記者會，正式對外宣布退休。他在開場致詞時邊流淚邊說，就在今天，他要結束21年來的職棒生涯；感謝一直以來影響他的各方人士，真的非常感謝。

談到現在的心境，上原說，雖然心裡還想要再打一陣子球，但既然自己已經決定退休了，就不會再穿上球衣；自己必須要轉換心情才行。

日本職棒讀賣巨人隊投手上原浩治1999年加入日職首年，他就拿下20勝4敗的最多勝投，還獲得澤村獎及新人王等，技驚四座。（共同社提供）

他說，其實一開始就決定今年要退休，用這3個月的時間來決定勝負。但因為2月到4月練習時，完全無法升上一軍，連在二軍也無法成功救援。

上原說，如果到了8月、9月球隊要爭冠時，他再來舉行記者會就不好；因此，心想既然如此，不如就早點結束。

記者詢問，之前動過左膝手術，現在狀況如何？上原說，手術後是可以投球的狀態，只不過，這樣的狀態在二軍也行不通，自己的心情也就變得消極。

談到一直以來以「雜草魂」來比喻自己的歷程，上原說，因為一直都在受傷，總覺得好像做事不夠徹底；即使完成生涯「百勝、百救援、百中繼」，還是有這樣的感覺。

不過，上原說，很感謝21年來能享受棒球生活，這21年來也感謝在他身邊一起打拚的選手、監督、教練等人，他很滿足棒球生活。

談到職棒生涯中最開心跟最痛苦的一幕，他說，最開心的時候還是球隊奪冠。他在巨人隊2002年奪冠感到非常開心，而在美國職棒大聯盟紅襪隊打進世界大賽奪冠的2013年，也很開心。

上原說，最痛苦的是剛到美國的第一年就受傷，手肘無法活動無法投球的時候。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1080520