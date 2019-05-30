被問初選若輸是否挺賴 蔡總統：我當然說我會贏

（中央社記者廖禹揚台北30日電）民進黨中執會昨天通過總統初選辦法。總統蔡英文今天被媒體問及，若前行政院長賴清德初選勝出，是否會支持他，蔡總統回應，「這時候不該問我這個問題，我當然會說我會贏啊」。

民進黨中執會昨天討論總統初選辦法，全體共識不經表決，通過包括民調納入手機50%，納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，舉辦一場電視政見會，民調將於6月10日到14日進行。

蔡總統今天出席2019贏在新南向高峰論壇受訪表示，中執會的決定也是黨的機制、是民主機制的一部份，既然已經做出決定，就遵從黨的決定來做後續的事情。

不過對於賴清德在過程中是否曾經反悔，以及是否知道民進黨立法院黨團總召柯建銘致電賴清德後，賴清德才同意納入台北市長柯文哲等事，蔡總統表示不清楚，「這都是過程」，而既然規則已定，「我們就遵從黨的意志來做事」。

蔡總統表示，總統工作還是要做、每天行程都非常多，目前還是優先將國政做好，至於初選民調，「就拜託大家幫我顧一下」。

媒體問及若賴清德勝出，是否會支持賴清德。蔡英文回應，「這時候不該問我這個問題，我當然會說我會贏啊」。但蔡總統也表示，先前5人小組一直認為兩人見面或許有助黨的團結，她也表達與賴清德見面的意願，並在會面過程中表明「團結對黨是最好的、一加一大於二，對黨2020年大選的局勢會是最好的想法」。

媒體問及是否希望蔡賴配，蔡總統表示，「答案還是團結是最好的」，至於其他各種情形，就看整個黨來做後續共同的思考。（編輯：楊凱翔）1080530