韓國瑜提鬼混政黨 蔡總統：他為高雄做了什麼

（中央社記者趙麗妍台中2日電）高雄市長韓國瑜喊出讓鬼混的政黨、政治人物下台。總統蔡英文今天表示，韓國瑜做了一段時間的高雄市長，「他真正為高雄市民做了哪些事？」呼籲韓國瑜多關注高雄市政。

蔡總統今天前往台中市大肚區永順宮參拜，會後接受媒體提問，回應韓國瑜昨天出席凱道誓師大會喊出要讓鬼混的政黨、政治人物下台。

蔡總統指出，很多人要問，韓國瑜做了一段時間的高雄市長，「他真正為高雄市民做了哪些事？」現在執政的團隊負責任、認真，過去政府不敢做的改革，現在都勇敢承擔，困難的事情也不逃避，面對然後去處理，為了讓國家可以更好打下基礎。

蔡總統表示，韓國瑜背負高雄市民很多的期待，畢竟他是高雄市民以相當多的票數選出來的，必須承擔這些期待。

蔡總統指出，她不知道韓國瑜是不是在市政執行上有什麼困難，而在這個時候選擇做這樣的事、走這樣的路。

蔡總統和現場民眾分享，中華民國國旗近日出現在美國空軍官校，今天下午美國參議院外交委員會的主席會拜訪；過去3年來，政府致力發展跟很多國家的實質關係，這是紮紮實實的外交。她呼籲韓國瑜多關注高雄市政。

蔡總統也提到，簽訂自由貿易協定是很好的事情，但是必須要克服層層的障礙，首先把經濟的體質調好，在國際上的競爭力可以更強，如果經濟體質沒調好，簽契約時就不一定可以得到想得到的經濟或貿易上的效果，目前還有很多的障礙，需要國家團結一起來面對。

關於年金改革問題，蔡總統指出，年金改革不只是現在的政府認為應該要處理，國民黨執政也提過，任期交接時前總統馬英九還提醒她，這件事要趕快做。

蔡總統也向退休的軍公教人員表達敬意，在改革過程中，他們配合、尊重政策；她希望政治人物不要因為選舉，用年改議題挑起社會對立。（編輯：唐聲揚）1080602