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中國發表貿易戰立場白皮書 學者：盼拉出對話空間

最新更新：2019/06/02 19:06
中國2日發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，學者認為主要透露兩大訊息。（圖取自Pixabay圖庫）
中國2日發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，學者認為主要透露兩大訊息。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者邱柏勝台北2日電）中國發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，學者認為主要透露兩大訊息，一方面向外界說明，對美國啟動報復措施是合情合理，另一方面期待在月底的G20峰會前拉出對話空間。

中國今天發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，指出中美經貿磋商嚴重受挫，責任完全在美國政府，中國「必要時不得不打」。並強調雙方達成的協議應是平等互利的；對於重大原則問題，中國決不退讓。

對此，元大寶華綜經院策略分析師顏承暉表示，中國此刻發布這份白皮書，透露兩個訊息。6月1日是中國啟動對美國加徵關稅行為的報復，也就是中國開始對美國600億美元銷中商品加徵關稅的時點，這時發布白皮書，是要向全世界說明，中美貿易紛爭起源於美國，中國是不得不打。

另一個目的，是為了幫中國與美國，在月底於日本召開的G20峰會拉出對話空間。顏承暉說，G20峰會上，中國國家主席習近平與美國總統川普有機會再次見面，但在雙方首腦會面前，G20會先召開部長級會議。此時中國發布白皮書，為的是清楚表明中方立場。

顏承暉表示，美中貿易磋商這麼久，第11輪貿易談判仍破局，雙方已有點失去互信基礎。因此中國透過這份白皮書，讓世界各國都能清楚接收中國立場，順便試探美國底線，有「定錨」的效果。雖然不用期待川普與習近平在G20達成共識，但若能拉出對話空間，或許有助於後續談判。

台經院景氣預測中心主任孫明德則認為，從這份白皮書內容來看，中國其實並沒有讓步的意思，有意與美國打「延長賽」，反而是川普已經數次因美股大跌而軟化態度。不過，相較川普頻繁透過推特發言，中國官方對外發表意見的頻率相對低，這次發布白皮書，算是中國一次清楚的表態。（編輯：趙蔚蘭）1080602

中國2日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，全文約8300字，有8國語言。（圖取自中國國務院新聞辦公室網頁www.scio.gov.cn）
中國2日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，全文約8300字，有8國語言。（圖取自中國國務院新聞辦公室網頁www.scio.gov.cn）
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