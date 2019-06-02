中國貿易戰白皮書：竊取智財權指控無中生有

（中央社台北2日電）中國今天發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書稱，中國遭控靠竊取智慧財產權發展是「無中生有」，指責中國強制技術轉移「完全站不住腳」。

白皮書稱，歷史和事實充分證明，中國在科技創新方面取得的成就不是偷來的、搶來的，而是透過自力更生、艱苦奮鬥得來的；指責中國發展靠「竊盜」智慧財產權，完全是無中生有、極其荒謬。

白皮書批評美國無視中國多年來在加強智財權保護、改善外資營商環境方面的努力和成績，對中國做出諸多不客觀的負面評價，採取加徵關稅、限制投資等經貿限制措施，挑起中美經貿摩擦。

白皮書稱，中國高度重視智財權保護，已建立起符合國際通行規則和適應中國國情的智財權法律體系，重視發揮智財權司法保護的主導作用，取得顯著成效。

白皮書並稱，中國民眾和企業的智財權保護意識顯著提高，對外支付智財權使用費大量提升；而智財權申請和登記量也快速增加。中國的智財權保護成效獲得國際廣泛認可。

白皮書也引用美國商會的「2018年中國商務環境調查報告」稱，其會員企業在華營運的主要挑戰中，智財權侵權行為已從2011年的第5位下降到2018年的第12位。

白皮書還引用「外交官」雜誌文章稱，「中國將成為全球智財權的領軍者」，強調外國公司所提出的擔憂，許多已透過司法改革和加強執法機制得到解決。

白皮書還稱，中國目前的主要創新指標已進入世界前列，國際影響力顯著提升：2017年，全社會研發投入達人民幣1.76兆元（約新台幣8兆元），規模居世界第二；發明專利申請量達到138.2萬件，連續7年居世界首位；發明專利授權32.7萬件，同比成長8.2%，有效發明專利保有量居世界第3。

白皮書強調，中國始終以「互利共贏」為基本價值取向，鼓勵和尊重中外企業依照市場原則自願開發技術合作，堅決反對強制技術轉讓，嚴厲打擊侵犯智財權的違法犯罪行為；「指責中國強制技術轉讓是沒有事實根據，完全站不住腳的。」（編輯：楊昇儒）1080602