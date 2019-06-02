賈德納讚蔡總統領導力 盼邀赴美國會演講

（中央社記者顧荃台北2日電）美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納今天表示，總統蔡英文在台灣與國際都展現了領導能力，他已致函給眾議院議長，希望能邀請蔡總統到美國國會演講。

賈德納（Cory Gardner）下午在台北賓館舉行記者會時表示，這是他第4次來台灣，他認為蔡總統不僅在台灣、也在國際展現領導能力。他這次訪台是為了表達台美關係的重要性，台灣在自由開放印太地區扮演重要角色，美國將在經濟、安全方面持續支持台灣。

賈德納說，台灣在美國國會獲得跨黨派的支持，國會也通過許多法案強化台美關係。今年是台灣關係法40週年，這是台美關係的綱領；他將持續於美國國會支持台灣參與國際社會與國際組織，也會鼓勵美國高階官員訪台。

賈德納還說，他會持續推動「台北法案」（2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案，Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act），因為這個法案背後重要的精神，就是美國支持台灣鞏固友邦跟台灣在國際社群的地位，期盼能儘速通過。

至於蔡總統近期內是否有可能訪問美國。賈德納說，他非常希望如此，他已致函給眾議院議長，希望能邀請蔡總統到美國國會演講，以彰顯民主的領袖風範。

媒體詢問，美方會不會擔心台灣2020總統大選若有「傾中」立場的候選人當選，會影響台美關係。賈德納說，美國的確對中國近來的作為非常擔心，美國也希望與中國的關係有所進展，各國應該共同合作，確保中國承認其他人的尊嚴，以及締結自由、公平貿易關係的能力，並且要確保不要出現台灣或其他國家主權受到干預，因而導致各國與中國的關係受到影響的情況。

賈德納表示，台美關係是立基於台灣關係法，當然美國理解中國的主張，但台灣的未來應該由台灣人民作主。（編輯：趙蔚蘭）1080602