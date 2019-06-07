西班牙再遣送台嫌至中國 外交部嚴正關切

2016年，237名嫌犯在西班牙涉及跨國電信詐騙案，其中，分批押解至中國大陸的台籍嫌犯有200多人。圖為嫌犯逮捕畫面。（圖取自Policía YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）西班牙再將涉及跨國電信詐騙案的台灣籍嫌犯遣送至中國，外交部今天表達嚴正關切與強烈遺憾，並再度呼籲西國政府秉持人道精神與人權原則，基於共同打擊跨國犯罪與台灣合作。

陸媒報導，一架載有94名台籍電信網路詐騙嫌犯的飛機，今天上午從西班牙馬德里飛抵北京。此案發生於3年前，涉案人237名，至今分批押解至中國大陸的台籍嫌犯有200多人。

去年5月，2名涉案台灣嫌犯遭遣送至中國。外交部今天表示，有關台灣人在西班牙涉跨國電信詐騙案，西國政府於6日續將94名台人遞解中國，外交部對此表達嚴正關切與強烈遺憾。

外交部指出，涉及此案的台灣人是因中國向國際刑警組織申請發布紅色通報而於民國105年12月間遭西國警方逮捕。對於西班牙法院先前針對全數涉案台人做出同意引渡中國的判決，以及西國政府忽略聯合國人權高級專員辦公室於107年5月發布新聞，呼籲西國立即停止將台人引渡中國等因素，執意做出引渡中國的決定，外交部表達強烈遺憾。

外交部說，涉案台人雖委請律師分向西國內政部、憲法法庭依法申請「庇護」及提出「保護」，但終未獲西國政府正面回應。

同時，外交部指出，自從事發至今，外交部即要求駐西班牙代表處協助涉案台人聘請律師以保障權益，駐處並多次派員探視、提供必要協助；此外，台灣已向西國提出司法互助請求，多次促請西國儘速提供協助，以利台灣司法機關偵處。外交部及駐西班牙代表處仍將提供涉案台人與家屬相關協助。

外交部也再次呼籲西班牙政府秉持人道精神與人權原則，並基於共同打擊跨國犯罪，與台灣合作，以妥善處理這類案件。

此外，外交部表示，關於台灣民眾在歐洲地區相關國家因案遭中國透過國際刑警組織發布紅色通報而遭當地國逮捕並引渡中國，產生侵害人權疑慮的情況，外交部已於今年5月召開的「台灣與歐盟第二屆人權諮商會議」中，向歐盟重申必須保護在歐盟境內遭關押或繫獄的台灣人人權的立場。（編輯：林沂鋒）1080607