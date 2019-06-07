納達爾直落3輕取費德瑞 第12度問鼎法網金盃[影]

（中央社巴黎7日綜合外電報導）衛冕者納達爾今天在法國網球公開賽男單準決賽僅掉9局，直落3盤解決老對手費德瑞，生涯第12度闖進這項紅土賽事冠軍戰。

「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）最近5年5次與「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）交手都落敗，但雙方歷年來5度在法網相遇，全部都是由納達爾獲勝。今天納達爾延續紅土天王氣勢，全場僅出現19次非受迫失誤，飆出33記致勝球，以6比3、6比4、6比2輕取費德瑞。

這是納達爾生涯第12度問鼎法網金盃，前面11次他都是凱旋而歸。他在冠軍賽的對手將是喬科維奇（Novak Djokovic）和提姆（Dominic Thiem）的勝方。

總計納達爾至今在法網出賽94場，戰績是驚人的92勝2負。

33歲的納達爾和37歲的費德瑞這些年來累計對戰39場比賽，納達爾以24勝15負占上風；若單就紅土賽事來看，納達爾更以壓倒性的14勝2負睥睨費德瑞。

賽後納達爾仍不忘稱讚對手：「他（費德瑞）可能是史上最佳球員，與他比賽是莫大榮幸。今天風很強，不好打，我非常高興重回法網冠軍戰，這是我生涯中最重要的賽事。」（譯者：徐崇哲）1080607