涉900公斤安毒走私 失蹤2線2星警官屏東落網

台東地檢署10日下午證實失蹤的台東縣警察局李姓員警已在屏東找到，檢方表示，初步證據顯示李員涉嫌毒品走私案，至於他在案件中扮演什麼角色，還要進一步偵訊。（翻攝照片）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月10日

（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東檢警偵辦蘭嶼外海近900公斤安非他命走私案，失蹤的關鍵人物台東縣警察局2線2星李姓警官今天在屏東落網，目前帶回台東，釐清李員在案件中扮演角色。

台東縣檢警5月初在蘭嶼外海查緝近900公斤的安非他命走私案，李姓警官曾在蘭嶼分駐所擔任所長，檢警查緝前將李員調回台東分局，在檢警動作第2天後李員離奇失蹤，遭警方免職。

台東地檢署下午證實李姓警官在屏東落網，檢方表示，初步證據李員涉嫌這起走私案，至於在這起走私案中扮演什麼角色，還要進一步偵訊。

台東地檢署5月9日深夜指揮海巡署台東查緝隊、台東縣警察局人員，在蘭嶼外海攔截「藍悅號」海釣船，在船上取出899公斤安非他命，收押鄭姓船長。

接著10日再指揮專案小組在富岡港攔截一搜宜蘭籍漁船，在船上取出超過400公斤的安非他命和K他命。

專案小組分析監聽資料，發現這起走私集團龐大，恐有蘭嶼當地警察涉案，於是擴大偵辦，追查毒品的上游和供應鏈。（編輯：方沛清）1080610