大馬羽球名將李宗偉宣布退休 淚謝民眾19年支持

（中央社馬來西亞布特拉加亞13日綜合外電報導）馬來西亞名將李宗偉今天宣布退休，結束輝煌的羽球生涯。

法新社報導，李宗偉在記者會上含淚表示：「退休對我來說是沉重的決定。我真的很愛這項運動，但這很需要體力。我很感謝過去19年來所有馬來西亞人的支持。」

36歲的李宗偉曾多次勇奪各大公開賽冠軍，寫下主要超級系列賽滿貫，是大馬唯一保持世界排名第一超過一年的羽球選手，唯獨未曾在奧運和世錦賽摘過金，奧運男單3度奪銀，世錦賽也4度以亞軍飲恨。他曾在2014年因捲入藥檢未過關而被取消亞軍成績。

李宗偉是在去年7月參加印尼羽毛球賽後，傳出罹患呼吸系統疾病，並接連缺席南京世錦賽和雅加達亞運會，引起外界揣測。馬來西亞羽總後來證實他罹患鼻咽癌，並在家人的陪同下飛抵台灣治療2個月，之後在今年1月初返回大馬接受訓練。

然而他4月後就沒訓練，而且在錯過一連串自行設定的回歸球場期限後，取得明年東京奧運資格的希望逐漸渺茫。

李宗偉說，他現在要好好休息，多花時間陪家人，甚至想帶妻子黃妙珠補度蜜月。李宗偉和黃妙珠2012年結婚，育有兩子。黃妙珠也是國家隊羽球選手出身，她曾在世界羽聯超級系列賽總決賽與中國羽球超級賽奪得冠軍。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080613