登革熱防治補助 政院：高市府未正式發文無從核撥

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）高雄市長韓國瑜指稱，中央政府未正面回應高市提出的登革熱防治補助款。行政院今天對此回應表示，高雄市不曾以公文正式提出申請中央額外補助登革熱防治經費，「中央根本無從核撥」。

韓國瑜昨天深夜以「院長衝衝衝、防疫補助空空空」為題在臉書發文表示，防治登革熱的錢分為例行性計畫專款、補助款2種。高雄市政府一直爭取的是「補助款」，高雄市早就提報今年登革熱可能會提前爆發，在今年2月、5月的行政院蚊媒會議上都提案爭取補助款，但中央完全未正面回應。

韓國瑜今天受訪時再度表示，高雄市向中央申請新台幣約5300萬元登革熱防治經費，盼中央趕快核發。

對於韓國瑜的質疑，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）詳細說明中央提供高雄登革熱防治經費的做法。2月11日，疾管署核定補助高雄市今年傳染病防治經費1523萬9000元，並函請高雄市於2月26日前辦理第一期款請款。

Kolas說，2月初高雄確診一例本土登革熱案例，2月19日，高雄市在上述第一期款都尚未申請撥付的情況下，就在跨部會蚊媒會議中「以會議資料方式」提案請求中央動支二備金補助其5300萬元。疾管署當下回應，若高雄市將中央防疫補助款、地方防疫預算、地方二備金都用完後，經費若有不足，可再提出申請。

她表示，2月26日，疾管署撥給高雄市今年中央傳染病防治經費第一期款453萬6000餘元（內含151萬元登革熱補助經費以及其他傳染病防治經費）。5月21日，高雄市又於跨部會蚊媒會議中「以會議資料方式」，二度提案請求中央動支二備金補助其4600餘萬元，疾管署在會中再次回應，待中央一期補助款用完、高雄自有預算及二備金也都用完時再提出。

Kolas說，5月27日起，高雄市確診案例接連爆發，至6月3日已達12例。疾管署隨後主動聯繫高雄市衛生局，原訂7月核撥的第二期補助款，請其提早檢據申撥；高雄市在6月5日函請疾管署核撥傳染病防治第二期款1070萬元（內含登革熱二期款710萬元，及其他傳染病二期經費）後，疾管署在6月6日收到公文當日立即核撥。

Kolas並指出，韓國瑜在13日的行政院院會中向行政院長蘇貞昌表示，高雄市的傳染病防治預算3400多萬元及第二預備金4700多萬元都已動用了，其他向中央申請的錢，請行政院大力幫忙。

不過，高雄市從頭到尾不曾以公文正式提出，請中央在1523萬元傳染病防治經費外，再額外補助經費的具體申請用途計畫書，只曾在疫情尚未爆發、中央補助經費尚未核撥完的會議中，以口頭提出，「從未正式發文，中央根本無從核撥」。（編輯：楊玫寧）1080615