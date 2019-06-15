不滿院會影片外流 韓國瑜：下次拒絕攝影機拍攝[影]

（中央社記者王淑芬高雄15日電）參加行政院會後，相關影片外流，高雄市長韓國瑜今天表示，「下次再開行政院會的時候，有攝影機面對我照，我就拒絕了」。

韓國瑜上午出席三民區登革熱擴大防疫誓師活動，宣示高雄市要積極防治登革熱疫情後受訪做上述的表示。

日前他參加行政院會，行政院長蘇貞昌於會中的相關裁示過程於影片中清楚呈現，讓韓國瑜不滿。

韓國瑜昨天深夜以「院長衝衝衝、防疫補助空空空」為題在臉書貼文，還質疑未來參加院會是否應自備攝影才是正道。

他受訪表示，影片外流「心裡有點不滿」，他說對行政院非常尊敬，提出迫切需要的5大工作，沒想到被做成影片剪貼並網路上被修理，變成「黑韓國瑜」，他說「沒有意思，行政院這樣的動作實在不太光明磊落，心裡有點不舒服」。

他說，現場有幾十個人開會，唯一有兩台攝影機對著他，他表示「終於明白了，下次再開行政院院會的時候，有攝影機面對我著照，我就拒絕了」。

韓國瑜指出，行政院說會加強對高雄的建設時，還鼓掌表示感謝，代表他的和善、真誠；但事情變這樣，他透過臉書澄清一些事情，希望未來行政院對高雄的補助不要因人而異。

他說，高雄市向中央申請新台幣約5300萬元登革熱防治經費，盼中央趕快核發。（編輯：李錫璋）1080615