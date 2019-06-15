北市研議夾娃娃機條例 國中小周邊擬禁設

（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市商業處今天指出，為防止夾娃娃機台置放違規物品，北市府除每個月安排聯合小組稽查，還將研擬相關自治條例草案，規劃要求北市的國中、小學周邊不可放置機台。

台北市商業處長高振源今天受訪表示，近期發現夾娃娃機台業者為開發新客源，機台內的獎品常改放情趣用品、菸酒等違規物品，有些還可換錢，可能涉及賭博等狀況。

他說，規範夾娃娃機台應先從管理面著手，目前北市府已組成聯合稽查小組，也制定「臺北市夾娃娃機與類似販賣設施管理流程」，機台若放置成人用品、菸酒、化妝品、活體動物、食品等，台北市社會局、衛生局等會輔導業者或裁罰，並追蹤是否改善。

針對涉及賭博機台，高振源指出，管理流程也有相關查扣、送辦機制；經查處後，將視情況裁罰。

台北市商業處表示，統計至今年5月底止，全市的選物販賣機店家有513間，機台共1萬5518台。

高振源指出，為有效管理夾娃娃機台業者，商業處與相關單位組成的聯合小組每月都有安排稽查行動，目前違規機台以放置成人用品居多；經聯合稽查後，業者都配合改善或下架內容物。

至於研擬夾娃娃機台自治條例時程，他表示，下週將與市府相關單位開會討論自治條例內容，除研議納入已訂定的夾娃娃機管理流程，不排除加入國中、小學周邊不可設置夾娃娃機台規定。

高振源說，討論過程若順利，希望在台北市議會9月開議時，相關自治條例草案能送到市議會審議。（編輯：戴光育）1080615