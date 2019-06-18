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臉書Libra加密貨幣 2020年問世

最新更新：2019/06/18 20:27

（中央社舊金山18日綜合外電報導）臉書（Facebook）從社群網站領域拓展到電子商務和全球支付，今天公布Libra加密貨幣的計畫，Libra將於2020年問世。

全球最大社群網站臉書今天公布被喻為「新全球貨幣」的Libra新支付計畫，這項計畫有望讓加密貨幣重見天日並走入主流。臉書預計明年推出Libra。

臉書和萬事達卡（Mastercard）、Visa、Stripe、Kiva、PayPal、Lyft、優步（Uber）與世界婦女銀行（Women's World Banking）等28個合作夥伴已釋出Libra原型作為開放原始碼，讓有興趣編寫App、相關服務或事業的開發人員使用。

總部位於日內瓦的非營利機構Libra Association將負責監督基於區塊鏈技術的Libra，讓現實世界儲備資產的價值保持穩定。

Libra Association政策和通訊部門負責人迪斯帕特（Dante Disparte）表示，這項計畫可能讓全球超過10億「沒有銀行帳戶」的人，也能透過網路進行交易和使用金融服務。

迪斯帕特告訴法新社：「我們相信如果讓人們以最低成本取得金錢和機會，就像過去透過網路取得資訊的方式一樣，你就能創造出比現在更多的穩定性。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1080618

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