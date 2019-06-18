台灣跆拳道小將發威 世界中學單日奪4金1銀

（中央社記者龍柏安台北18日電）公元2019年世界中學生技擊類錦標賽跆拳道項目今天從匈牙利傳回捷報，中華隊6人出賽、5人打進決賽，共摘下4金、1銀佳績。

世界中學生技擊類錦標賽比賽項目囊括跆拳道、角力、柔道與空手道，在跆拳道項目，台灣共派出亞洲青少年跆拳道錦標賽正選國手9人出征，期望透過比賽暖身，備戰7月登場的亞青跆拳道賽。

中華隊教練楊家維表示，中港高級中學16歲愛徒林唯均表現亮眼，首役就以41比16痛宰對手，第2戰甚至直接KO阿拉伯聯合大公國選手，「最特別的是冠軍賽，地主選手被她踢得滿場跑，甚至一直跑出場外，最後被判定失格（10犯），讓林唯均拿下金牌。」

林唯均是台灣女子49公斤量級未來之星，除有近180公分高挑身材，媽媽劉昭晴過去也是跆拳道國手，從小「習武」的林唯均早立定志向，要以2020年東京奧林匹克運動會為目標。

楊家維透露，林唯均在匈牙利比賽結束返台後，隔天飛往澳洲參加澳洲公開賽與主席盃，接著轉戰南韓公開賽及再戰亞青，行程滿檔。

除林唯均，中華隊還包括男子48公斤量級潘奎安、73公斤量級魏晟吉與女子44公斤量級陳倩都順利摘金，而男子55公斤量級何中堯在金牌戰以22比23惜敗巴西選手，銀恨居次。（編輯：李明宗）1080618