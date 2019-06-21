更多編輯台推薦新聞：
八村壘NBA選秀首輪第9順位中選 日本第一人
運動

八村壘NBA選秀首輪第9順位中選 日本第一人

專題／器官捐贈講緣分 每一次生死交會都是奇蹟

專題／器官捐贈講緣分 每一次生死交會都是奇蹟

早安世界》長榮空服員罷工 21日取消79航班
早報

早安世界》長榮空服員罷工 21日取消79航班

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

美反潛機監偵共軍經過台海 國防部：充分掌握

最新更新：2019/06/21 13:26
外國軍事媒體「Alert5」21日報導，飛行數據網站（ADS-B Exchange）資料顯示，共軍航空母艦遼寧號18日進入南中國海區域後，美軍派遣P-8A海神式反潛巡邏機升空，南向北飛越台灣海峽、掠過台灣西部區域。（翻攝自Alert5）中央社記者游凱翔傳真　108年6月21日
外國軍事媒體「Alert5」21日報導，飛行數據網站（ADS-B Exchange）資料顯示，共軍航空母艦遼寧號18日進入南中國海區域後，美軍派遣P-8A海神式反潛巡邏機升空，南向北飛越台灣海峽、掠過台灣西部區域。（翻攝自Alert5）中央社記者游凱翔傳真　108年6月21日

（中央社記者游凱翔台北21日電）外媒今天報導，共軍航空母艦遼寧號18日進入南中國海後，美軍派遣P-8A反潛機監偵，期間飛越台灣海峽，最後降落美軍沖繩基地；國防部回應指出，針對台灣周邊海空域動態，均充分掌握應處。

外國軍事媒體「Alert5」今天報導，飛行數據網站（ADS-B Exchange）資料顯示，共軍航空母艦遼寧號18日進入南中國海區域後，美軍派遣P-8A海神式反潛巡邏機升空，根據圖資顯示，P-8A由南向北飛越台灣海峽、掠過台灣西部區域，飛往台灣北部海域後再由東部海域向南飛往呂宋海峽，最後則降落在美軍沖繩基地。

國防部發言人史順文少將回應表示，國軍對台灣周邊海、空域動態，均能充分掌握與即時應處，以維護區域穩定與確保國家安全。

海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩表示，依據此報導，這將是美艦自去年7月起「常態化」穿越台灣海峽後的新形勢。而共軍遼寧艦在南海航行，美軍P-8A在識別查證後大可返回新加坡，即使要轉降沖繩也可以直接通過巴士海峽前往，並不需要繞台灣飛大半圈，未來美軍在空中穿越台灣海峽可能將是「新常態」。

軍媒青年日報曾經報導，P-8反潛巡邏機的主要任務為海上巡邏、偵察，以及反潛作戰等，除具備噴射機的飛航性能之外，偵測裝備也極為先進。

例如，P-8配備AN/APY-10海上監視雷達，具備360度監視搜索、同步掃描與追蹤多目標、彩色顯示天氣資訊，以及連結飛彈操控顯示系統等功能。AN/ALQ-240(V)1海上巡邏系統，具備100組可投放聲納浮標以進行大範圍的水下搜索、高科技「電子支援裝備」( ESM）、紅外線夜視感測器。

另外，也配備「早期預警自我保護」（EWSP）系統等美海軍標準配備；另機上設置5個機內彈艙、6個機外武器掛載點等，因此，執行反潛巡邏任務的戰力相當傑出。（編輯：李信寬）1080621

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報