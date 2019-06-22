中市府擬再砍中火生煤用量 台電：恐衝擊全台

台中市府擬將台中火力發電廠減煤量，由1260萬噸再降到1104萬噸，換算等於再減少約36億度發電量（市府提供）中央社

（中央社記者林孟汝台北22日電）台中市府擬將台中火力發電廠減煤量，由1260萬噸再降到1104萬噸，換算等於再減少約36億度發電量；台電今天表示，不僅將影響台中地區拚經濟所需用電，也恐對全國電力供應造成衝擊，盼與台中市府溝通。

台電今天發布新聞稿表示，為因應台中經濟發展用電成長，並友善環境，台電原規劃以生煤「許可量」2100萬噸減4成，即減至1260萬噸，「盡力」達成減煤目標。

但台中市政府日前表示，減煤擬改採「使用量」計算，估算若民國109年起生煤將從今年1600萬噸，再降到1104萬噸，相較台電原規劃的1260萬噸，換算再減少約36億度發電量。

台電強調，電力供應除了考量環保因素外，還須兼顧能源安全、供電穩定以及電價合理性。目前台中火力發電廠的發電量勉強供應台中市的用電需求，預估未來中科、台中加工區用電將逐年升高，再加上台中市衝經濟擴大招商，境內也將設立產業園區，用電需求必將大幅成長。

根據台電統計資料，107年全台共使用2191億度電，成長約0.92%。以六都用電量觀察，高雄市去年用掉309億5480萬度電，位居六都之冠，較106年的308億2679萬度電，年增約為0.4%。第2名為台中市，共使用308億4303萬度電，但年增率高達5.2%。

台電強調，要減少空污並非僅減煤一途，期盼市府減煤也要兼顧用電拚經濟，台電將在確保供電穩定前提下，盡力配合市府減污、減煤，但減煤目標不能無止盡地一減再減；另也希望中市府在台中市用電量逐年升高的同時，能加強節電作為，多管齊下，才能減少減煤對供電的衝擊。

台電表示，台電長年致力於電廠環保改善措施，對於降低空污排放不遺餘力，中火除於短期配合空品不良期間執行自主或友善降載，中期也執行機組空污改善工程，並興建室內煤倉，長期更將興建燃氣機組，在穩定供電的同時也兼顧空污防制。

台中市政府環保局長吳志超21日在市議會表示，今年底前，中火10部機組操作許可證將陸續到期，環保局將藉展延審查時機，將地方自治條例規定載入許可規範中，要求中火生煤使用量自109年起降至1104萬噸，落實減煤規定。（編輯：李信寬）1080622