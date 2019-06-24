上百網友聚集台中疑虐童保母家 警民爆衝突[影]

台中市一名一歲多女童日前傳出遭保母虐待，有網友號召到保母家討公道，昨晚聚集近300人，警方獲報到場制止，雙方爆發多次衝突。（圖取自冠廷往事臉書facebook.com）

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市一名一歲多女童日前傳出遭保母虐待，有網友號召到保母家討公道，昨晚聚集近300人，警方獲報到場制止，雙方爆發多次衝突，警方帶回多名涉案人偵辦，到凌晨人群才散去。

女童的母親22日在臉書（Facebook）社團「爆怨公社」發文表示，女兒疑似遭保母虐待，送醫後發現顱內出血、背部疑有瘀青。台中市社會局表示，由於女童病況嚴重，不排除受虐性腦傷，已介入調查。

昨日晚間9時多，有網友在臉書社團號召，要前往保母位於台中市太平區旱溪東路二段的住處討公道，晚間10時多陸續聚集近300人，警方獲報到場，管制住宅大樓周邊道路，造成民眾情緒激動，要求警方將保母帶回警局偵辦，雙方爆發口角衝突。

有民眾不滿警方封鎖道路，直接騎乘機車突破警方封鎖點，因此被員警認定危險駕駛，員警向民眾潑灑辣椒水，並將其中數人逮捕偵辦，在警力壓制下，直到今天凌晨1時多人群才陸續散去。

警方發布新聞稿指出，劉姓男子在昨日晚間，於臉書「協心臨時粉絲專」貼文「台中虐童保母案」號召民眾，到保母住處外要求檢警須對涉案保母羈押，否則將不予離開甚至鼓譟群眾衝入社區找涉案當事人。

對於劉男與網友關注幼童受虐案，警方表示體諒，但過程中民眾無視警方多次相勸，執意要求檢察官表態立即羈押，警方嚴正聲明已報請檢察官指揮，檢警方一切依照法定程序偵辦，過程中群眾有施放鞭炮、丟擲物品行為，已失陳情本意，當場依法制止並偵辦調查。（編輯：陳彥鈞）1080624