味全龍正式加盟中職 葉君璋點名首輪可能人選

味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會24日在台北舉行，頂新和德文教基金會創辦人魏應充（左3）率味全龍領隊吳德威（左2）、總教練葉君璋（右2）、教練黃煚隆（左）與張泰山（右）出席。中央社 108年6月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）味全龍隊加盟中華職棒案經常務理事會通過後，今天召開會員大會，走完味全龍加盟最後程序，正式宣告味全龍成為中職第5隊，接下來7月1日中職選秀，總教練葉君璋點名6人具首輪實力。

味全龍隊於1999年12月13日宣布退出中華職棒會員會籍，時隔20年，頂新集團於今年4月29日遞交球團經營企劃書，5月13日中職常務理事會通過，並於今天在小巨蛋囍宴軒舉行會員大會、通過加盟案，正式成為中職一員，結束中職從2009年後，長達10年的4隊規模。

味全龍正式加盟後，接下來將投入7月1日中職選秀會，味全龍握有狀元籤，1到4輪每輪可以多選一名球員。總教練葉君璋點名，投手江國豪、徐若熙、魏碩成，野手劉基鴻，雙刀好手林安可、岳政華都是可能在首輪脫穎而出的球員，而其中外界呼聲最高的為目前台灣體大棒球隊投手江國豪。

文化大學棒球隊投打好手林安可，從三級棒球時期就是備受關注的球員，葉君璋表示，若有機會選入林安可，不排除讓他雙刀發展，但還是要看選手的個人意願與加入球隊後的狀況。（編輯：陳惠珍）1080624

味全龍24日正式加盟中華職棒，接下來7月1日中職選秀，總教練葉君璋（中）點名6人具首輪實力。中央社 108年6月24日

魏應充：味全龍訓練基地落腳斗六棒球場

（中央社記者謝靜雯台北24日電）味全龍隊走完加盟中職最後一步，會員大會今天通過加盟案，味全龍正式成為第5隊。頂新和德文教基金會創辦人魏應充直呼：「龍魂不滅」，也公布味全訓練基地落腳斗六棒球場。

味全龍隊從年初傳出消息欲加盟中華職棒，今年4月底正式遞交企劃書，5月常務理事會通過審核，今天會員大會通過後，味全龍隊正式完成加盟程序。

今天會員大會後召開味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會，魏應充表示：「很榮幸能在台灣運動史上留名，在今天成為台灣棒球歷史性的一刻，期盼未來台灣的棒球能夠在世界發光發熱。」

魏應充提到，棒球是非常好的運動娛樂經濟，希望味全龍的投入可以帶動台灣的棒球運動，更直呼：「要傳承、讓龍魂不滅」。

魏應充也正式宣布，味全龍的訓練基地確定落腳在雲林的斗六棒球場，至於未來的主場和球隊經營團隊，目前都在積極作業中，「各位都是促成台灣棒球發展重要的推手，希望大家一起努力」。（編輯：陳惠珍）1080624