味全龍自辦官辦測試會找練武奇才 推薦逾50人

中職選秀將於7月1日登場，味全龍隊先自辦測試會，17日再出席官辦測試會，總教練葉君璋在官辦測試會中對投手陳冠偉（圖）印象不錯。中央社記者謝靜雯攝 108年6月17日

（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職選秀將於7月1日登場，味全龍隊先自辦測試會，今天再出席官辦測試會，總教練葉君璋直言，有看到萬中選一練武奇才，好球員也沒有想像中少，預估總計會推薦約50人。

味全龍隊加盟中華職棒，成為今年選秀會一大話題和焦點，味全龍隊在14、15日先自辦測試會，總計162名球員參加。今天味全龍教練團也出席中職官辦測試會，全程觀察球員，總教練葉君璋點名，官辦測試會中對投手林子昱、陳冠偉印象不錯。

葉君璋表示，因球團了解自己的需求在哪，先前的自辦測試會效果不錯，「有發現萬中選一的練武奇才」，今天官辦測試會上也有收穫。他坦言，一開始有點擔心，但經過這2場測試會觀察，發現許多不錯的球員，「好球員沒有想像中的少」。

今天官辦測試會上，葉君璋點名投手林子昱不錯，除了球速外，控球也不錯，「只要再給他一點時間，相信未來有不錯的發展」。

中職退役球員、現任高苑科大棒球隊總教練「威總」陳威成的兒子陳冠偉，此次也有參加官辦測試會。陳冠偉為投手，大學因傷勢休養2年，他表示，打棒球這麼久就是希望有天可以站上職棒舞台，所以參加測試會希望一圓職棒夢。葉君璋也稱讚陳冠偉資質不錯，尤其指叉球投得最好。

中職選秀會將於7月1日於台中舉行，葉君璋表示，目前球團預計推薦投手20多人、內外野手合計逾30人，預計會推薦超過50人。（編輯：張雅淨）1080617