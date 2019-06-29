張育成大聯盟台將第16人 打擊廣角受期待

來自台東的23歲棒球好手張育成（圖）28日升上大聯盟，成為史上第16名出身台灣的大聯盟球員。據球探報告，張育成具有廣角的全方位打擊技巧，能勝任多個位置的守備。（資料照片）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真108年6月29日

（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）美國職棒克里夫蘭印地安人今天宣布，把小聯盟3A的台灣內野手張育成升上大聯盟，使他成為歷年第16名登上大聯盟的台灣球員，打擊實力受到期待。

印地安人主力三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）與家人在這個週末迎接新生兒到來，請假3天，他的位置暫時由張育成頂替。

印地安人今晚客場對巴爾的摩金鶯的比賽，將是23歲的張育成的大聯盟初登場，他已經排進先發名單，擔任8棒、三壘手。

來自台東的張育成旅美第6年，今年春訓受到美國媒體看好，有機會一開季就在大聯盟。張育成2月接受中央社訪問時顯然已經做好準備，他說：「春訓目標是適應大聯盟的場面，調整好站上大場面的心態。」

不過他在春訓尾聲受傷，5月又進傷兵名單，直到開季快要3個月後才升上大聯盟。這段期間他積極復健、訓練和比賽，去年1月登記結婚的老婆跟著他到處征戰。

張育成延續去年秋季聯盟的火熱手感，今年春訓的打擊成績20打數敲出6安打，半數是二壘安打，另有一支全壘打。

他能勝任多個守備位置，大多擔任游擊手，也兼守二壘、三壘，加上廣角的打擊射程，使他被評為「有棒子又有手套」的內野手，名列印地安人潛力新秀的前11名。

張育成6月下旬傷後復出，出賽6場敲出8支安打，包括2支二壘安打、2支全壘打。他前2年在小聯盟2A、3A單季全壘打數分別是24轟、13轟。

自2002年陳金鋒首次站上大聯盟舞台以來，17年間共有15名台灣球員在全球棒球最高殿堂亮相，張育成是第16名出身台灣的大聯盟球員，也是繼陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉之後的第5位野手。

張育成之前，本季在大聯盟出賽的台灣球員有投手陳偉殷、王維中、黃暐傑和野手林子偉。黃暐傑、林子偉目前在小聯盟。（編輯：周永捷）1080629

來自台東的23歲棒球好手張育成（圖）28日升上大聯盟，成為史上第16名出身台灣的大聯盟球員。據球探報告，張育成具有廣角的全方位打擊技巧，能勝任多個位置的守備。（資料照片）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真108年6月29日