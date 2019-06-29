張育成大聯盟處女秀沒安打 金鶯痛宰印地安人

MLB巴爾的摩金鶯29日以13比0痛宰克里夫蘭印地安人，印地安人隊台灣野手張育成（前）生涯大聯盟初登場，3個打數沒安打，吞下一次三振。（美聯社）

（中央社巴爾的摩29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯今天以13比0痛宰克里夫蘭印地安人。印地安人隊台灣野手張育成生涯大聯盟初登場，先發第8棒守三壘，3個打數沒安打，吞下一次三振。

印地安人主力三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）請假3天，位置暫由23歲的張育成頂上，成為歷年第16名登上大聯盟的台灣球員。

張育成2局上首度上場打擊，與金鶯先發投手泯恩斯（John Means）纏鬥到第5球，對一顆時速92英里的四縫線速球揮空遭到三振。

5局上，張育成第2次登場，敲出中外野方向飛球遭接殺。他在7局上打出內野滾地球遭刺殺。

印地安人先發克萊芬哲（Mike Clevinger）擋不住金鶯火燙打線，主投1.2局被敲5支安打丟7分，其中包含一支全壘打，送出3次保送，接替上場的歐爾森（Tyler Olson）也挨轟，讓印地安人2局打完就以0比8大幅落後。

金鶯先發投手泯恩斯今天主投5局僅被敲1安無失分，順利收下本季第7勝。金鶯全隊今天共敲出16支安打，讓作客的印地安人灰頭土臉。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳亦偉）1080629