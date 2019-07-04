美將課高關稅 經濟部：非台灣鋼鐵商品洗產地

美國將針對在韓、台製造，運到越南加工，再輸美的鋼鐵製品課徵456%關稅。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）美將針對在韓、台製造，運到越南加工，再輸美的鋼鐵製品課徵456%關稅。經濟部強調，「不是台灣商品洗產地」，由於各國對出口原產地認定標準不一，將請貿易局搜集各國規範。

美國發現，自從對南韓和台灣鋼鐵製品課徵關稅後，越南出口到美國的耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品的出貨量，比先前分別增加了332%和916%，認為台、韓規避美國反傾銷和反補貼關稅，有「洗產地」之嫌。因此，美國商務部宣布，將對在南韓或台灣製造，運到越南加工，最後出口到美國的鋼鐵製品課徵高達456%關稅。

經濟部長沈榮津今天接受媒體採訪時澄清，是越南廠商從台灣進口鋼材加工，再銷到美國，而被美國認定反傾銷，「被說是台灣洗產地，這個不對，要先釐清」。

他說，各界關心是否對台灣造成影響，不過，要先釐清越南商進口台灣材料後，再製成何種產品。經濟部目前還不清楚是提供越南內需，還是轉為外銷，因此，經濟部還要評估盤點。

根據經濟部貿易局統計，台灣出口至越南的熱軋鋼鐵產品，2015年為100萬噸，2016年為121萬噸，2017年為131萬噸，2018年為117萬噸；台灣出口至越南的冷軋鋼鐵產品，2015年出口3.27萬噸，2016年為2.99萬噸，2017年共出口3.24萬噸，2018年為3.35萬噸。經濟部表示，台灣近年輸銷越南的熱軋及冷軋鋼品數量呈溫和成長。

沈榮津說，各國對出口原產地認定標準不一，像是台灣有規定檢附產證、原產地認定標準等，而歐美又有不同規範，因此，將請貿易局搜集各國洗產地規定，「要尊重出口到哪個國家，就要符合當地規定。」

至於廠商因應策略，沈榮津表示，廠商要先了解各國規範，廠商就會遵循規定，「不然處在不確定，廠商也會怕，到時候受罰也不好」。（編輯：林興盟）1080704