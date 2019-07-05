王維中美國慶日好投 大聯盟生涯首勝入袋[影]

台灣投手王維中（前）職業生涯打拚7年，4日在美國國慶日這天繳出2.1局無失分的好投，拿下美國職棒大聯盟生涯的個人首勝。（美聯社）

（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）27歲的台灣投手王維中職業生涯打拚7年之後，今天在美國國慶日這天繳出2.1局無失分的好投，戴著美國國旗配色的球帽，拿下美國職棒大聯盟生涯的個人首勝。

王維中在今天成為台灣棒球史上，第8名於世界棒球最高殿堂留下勝投紀錄的台灣人，在他之前有曹錦輝、郭泓志、王建民、陳偉殷、李振昌、胡智為、曾仁和。

王維中所屬的奧克蘭運動家今天在主場以7比2擊敗明尼蘇達雙城。適逢美國國慶日，運動家一改綠底黃邊的標準球帽，全隊戴上了紅底、星條圖案的主題裝扮。

王維中在5局上2比1落後、兩人出局的情況下，接替先發投手安德森（Tanner Anderson）登場。他頂住一二壘有人的失分壓力，讓8棒打者卡斯楚（Jason Castro）外野飛球出局，化解危機。

5局下運動家隊友開轟，攻下2分，反倒以3比2超前雙城。

王維中把握領先的局面，第6局、第7局封鎖對手，沒有被敲任何安打，只在6局上保送1人，讓對方踏上壘包，但隨後用雙殺結束對方攻勢。

面對美聯中區龍頭的雙城，王維中2.1局共用35球，沒有被敲安打，有1次保送、1次三振，解決了雙城1到5棒的中心打者。

王維中日前接受中央社訪問時，談到對於首勝的心態。他說：「對於第一場勝投當然會有期待，不過更希望可以保持平常心，最怕的是拿到勝投之後，反而改變了現在維持的狀態。」

王維中自2012年旅美，曾在2014年、2017年登上大聯盟。他經歷過開刀復健的辛苦，也受過從菜鳥聯盟直升大聯盟的震撼教育，去年更一度轉戰南韓職棒找舞台，今年重新回到大聯盟，成為運動家牛棚的一枚活棋。

王維中賽後被隊友淋了一身啤酒，慶祝他的大聯盟首勝。他帶著微笑對美國媒體說：「非常冷」。並表達心情，去年去了韓國之後，想不到還能回到大聯盟，拿到這場勝投特別興奮。

總教練梅爾文（Bob Melvin）稱讚王維中：「每當我們需要仰賴他，他總是可以做出重要的貢獻。這場勝投是他努力得來的。」（編輯：高照芬）1080705