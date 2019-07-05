韓籍左投柳賢振奪第10勝 助洛杉磯道奇4連勝[影]

影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在主場迎戰聖地牙哥教士，道奇韓籍左投柳賢振先發6局無失分，加上曼西與貝林格相繼開轟，最後道奇5比1揚威，柳賢振奪本季個人第10勝。

道奇當地時間2日在主場迎戰亞歷桑納響尾蛇，9局下3比4落後，沒想到客隊的後援投手奉送5次四壞球保送，道奇不費吹灰之力先追平比數，終場5比4逆轉勝，響尾蛇則是把幾乎到手的勝利拱手讓人。

今晚道奇與教士對壘投打俱佳，不需要再靠著保送勝球。柳賢振先發6局雖丟了3個保送，這是他截至目前為止本季17場先發投出的單場最多保送，不過只被擊出3支零星安打及三振打者5人次勇，奪第10勝。

目前柳賢振個人戰績10勝2負，防禦率來到1.73，本季的第10勝也是他生涯第50勝，過去7次主場先發沒有一場責失超過1分，如此優質表現入選國家聯盟全明星隊先發投手。這個球季的MLB全明星賽預計9日在克里夫蘭點燃戰火。

至於在打擊方面，道奇曼西（Max Muncy）2局下擊出右外野方向剛好落在界外標竿內的本季個人第21支全壘打，替球隊首開紀錄，隨後貝林格（Cody Bellinger）6局下也開轟，這是他個人本季第30支，雖然教士8局上追回1分，仍不敵道奇投打俱佳，最後1比5伏首稱臣。

擊敗教士後，道奇贏得近期4連勝，目前本季戰績60勝29負，其中主場戰績37勝9負，創道奇主場最佳紀錄。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1080705