勇士內野手全員開轟 5發全壘打痛擊費城人[影]

（中央社亞特蘭大4日綜合外電報導）包括揮出雙響砲的游擊手史萬森（Dansby Swanson）在內，美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士的內野手今天都有全壘打演出，勇士靠5發全壘打以12比6痛擊費城費城人。

除了史萬森，勇士一壘手弗利曼（Freddie Freeman）、二壘手阿比斯（Ozzie Albies）、三壘手唐納森（Josh Donaldson）也都在今天的比賽中揮出全壘打，這是勇士自1966年搬到亞特蘭大後，第一次出現4位內野手同場開轟的盛況。

史萬森今天5打數3安打，有5分打點；馬凱奇斯（Nick Markakis）也為勇士貢獻3支安打。

勇士、費城人戰績在國聯東區暫居領先群，今天的打擊大爆發讓勇士在這次兩隊的3連戰中拿下第2勝。

費城人今天在1局上半就從勇士先發投手索羅卡（Mike Soroka）手中拿下4分，但直到這名菜鳥投手在5上2出局後退場之前，費城人都沒能再從他手中拿下分數。索羅卡今天在投滿100球後退場，他在4.2局的投球中，送出6次三振、2次四壞球保送，被打9支安打，丟掉4分都是自責分。

這場比賽的勝投，是勇士後援的明特（A.J. Minter）獲得，他在第7局的投球中沒有失分。

費城人先發投手艾夫林（Zach Eflin）今天只投3局，有3次三振、2次四壞球保送，被打2支全壘打在內的7支安打，丟掉7分有6分自責分，最後在球隊輸球後吞下敗投。

費城人今天在1上靠哈波（Bryce Harper）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）兩人帶有打點的安打，和耶南德茲（Cesar Hernandez）兩分打點一壘安打早早取得領先。

勇士在1下靠史萬森陽春彈和馬凱奇斯的二壘安打追回兩分，2下再靠阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）帶有打點的安打，和史萬森的二壘安打扳平戰局；3下阿比斯揮出3分打點全壘打，讓勇士將比分超前，並一路領先到終場。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080703