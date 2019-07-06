雙城4發全壘打氣走遊騎兵 破明星賽前最多轟紀錄

（中央社明尼阿波利斯5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城今天主場迎戰德州遊騎兵，雙城狂敲20支安打，包含4發全壘打，終場以15比6氣走遊騎兵，還成為大聯盟明星賽前扛出最多全壘打的球隊。

雙城第7棒打者阿拉耶茲（Luis Arraez）、第2棒波蘭科（Jorge Polanco）、第8棒史構普（Jonathan Schoop）和第4棒賈維爾（Mitch Garver）分別開轟，全隊本季迄今累計165發全壘打，超越上季同期紐約洋基締造的161轟，成為明星賽前敲出最多轟的球隊。

2局下雙城打線爆發，整整打了一輪灌進6分，加上先發投手培瑞斯（Martin Perez）前6局有效壓制遊騎兵火力，讓雙城6局打完以9比0大幅領先，培瑞斯今天也順利拿下個人本季第8勝。

遊騎兵開路先鋒秋信守7局上鎖定一顆時速90英里四縫線速球開轟，第5棒打者佛塞斯（Logan Forsythe）8局上也扛出陽春砲，全隊共敲10支安打，但仍不敵雙城猛烈砲火。

遊騎兵先發投手桑遜（Adrian Sampson）今天主投3.1局挨11安，其中包含兩發全壘打，掉了7分全是自責分，送出5次三振沒有保送，苦吞個人本季第6敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080706