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大谷翔平25歲生日開轟 天使5比4擊落太空人[影]

最新更新：2019/07/06 15:26
「二刀流」大谷翔平5日25歲生日，他這天開轟送給自己最好的生日禮物。（共同社提供）
「二刀流」大谷翔平5日25歲生日，他這天開轟送給自己最好的生日禮物。（共同社提供）

（中央社休士頓5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天作客休士頓太空人，今天剛好25歲生日的「二刀流」大谷翔平開轟，當作送給自己最好的生日禮物，全場扛出4轟的天使最終就以5比4擊落太空人。

擔任第3棒指定打擊的大谷翔平，3局上相中太空人先發強投魏蘭德（Justin Verlander）一顆時速95英里的四縫線速球，敲出飛行距離達423英呎的中外野陽春砲，將比數拉開到3比1，這是大谷本季第13號全壘打。

除了大谷翔平，天使開路先鋒凱爾洪（Kole Calhoun）也在3局上敲出兩分砲，隊友西蒙斯（Andrelton Simmons）則在6局上扛出陽春砲。

天使強打楚勞特（Mike Trout）8局上也讓小白球飛越全壘打牆，這是他個人本季第26轟，將比分擴大為5比2。

天使先發投手拉米雷斯（Noe Ramirez）主投1局沒失分，中繼投手潘尼亞（Felix Pena）在第2局登板，投4局送出5次三振，被打3支安打掉2分，在球隊獲勝後拿下個人本季第6勝。

太空人第4棒打者布蘭特利（Michael Brantley）在2局下敲出陽春砲幫助球隊開張，隊友古瑞爾（Yuli Gurriel）也在8局下扛出兩分砲，但太空人最終仍以一分之差無力回天。

太空人先發投手魏蘭德今天主投7局挨7安，其中包括3發全壘打，掉了4分全是自責分，並送出6次三振和1次保送，苦吞本季第4敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080706

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