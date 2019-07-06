台南國小老師涉性侵學生20年 26人受害

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南一名張姓國小導師遭指控性侵及性騷擾學生長達20年，受害人數初估26人，已遭解聘，台南市政府教育局長鄭新輝今天公開道歉，台南地檢署也已分案偵辦。

鄭新輝今天下午召開記者會指出，人本教育基金會上午在台北召開記者會揭露台南張姓國小導師涉及性侵學生案，其實受害學生家長3月26日就已報案，教育局也要求學校調查，但他身為教育主管，要向受害學童及家長深深表示歉意。

鄭新輝表示，希望這是最後一件，台南市教育行政單位和校長將啟動學童的性平保護，讓教育人員有更高的敏感度，破除華人鄉愿，有知悉就要通報，也要教導孩子自我保護，勇於告訴家長及信任的師長。

鄭新輝說，自己的一貫原則就是不要逃避，勇於面對，只有面對，才知道哪一些人是行為人，該免職、該解聘，就應採取必要手段；他相信司法單位也會進行法律追訴，應該跑不掉，也會尊重檢調的調查。

台南市政府教育局調查，這名張姓國小導師任教27年，在台南待過2所國小，分別是8年及19年；目前獲報受害學生26人，第一所學校12人，第二所學校14人，除性侵及性騷擾學生外，張姓導師平時還有體罰的行為。

校方性平會5月27日查證屬實後，5月28日立刻解聘張姓導師，且同步通報全國不適任教育人員資訊網，終身不得任教於教育界。

另外，教育局也展開全面調查，逐一檢討遭指涉人員的行政疏失責任，若有包庇或違法，也會依法追究處理，絕不護短，追溯期沒有上限。教育局預定7月底完成調查報告。（編輯：黃世雅）1080706