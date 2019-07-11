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郭台銘爆料：若韓國瑜當總統蔡衍明成國民黨主席

最新更新：2019/07/11 19:43
郭台銘（左）11日受訪時爆料有聽說「但不敢證實的假設性議題」，並問「如果韓國瑜當了總統，蔡衍明（右）當了國民黨主席，各位有沒有想過有這一天？」（中央社檔案照片）
郭台銘（左）11日受訪時爆料有聽說「但不敢證實的假設性議題」，並問「如果韓國瑜當了總統，蔡衍明（右）當了國民黨主席，各位有沒有想過有這一天？」（中央社檔案照片）

（中央社記者葉臻桃園11日電）中國國民黨總統初選參選人郭台銘今天拋出若高雄市長韓國瑜當選總統，旺旺集團董事長蔡衍明將當國民黨主席的「假設性議題」，強調屆時「這面我們最尊敬的國旗還能掛多久」。

郭台銘今天受訪時爆料，他有聽說，「但這個不敢證實，假設性的議題」，如果韓國瑜當了總統，蔡旺旺（蔡衍明）當了國民黨主席，各位有沒有想過有這一天？若蔡衍明當了國民黨主席，以後都直接報告給（中國）國務院台灣事務辦公室，「這面我們最尊敬的國旗，還能掛多久」。

郭台銘也呼籲高雄市長韓國瑜離中天遠一點，「這樣一個媒體的操作，已經到了一個不正常的地步」，如果讓蔡衍明贏了，他不知道要跟北京拿多少的利益，蔡衍明如果有一天當了國民黨主席，那共產黨不用花一兵一卒就可以把中華民國沒收，「我希望韓市長離中天遠一點，中華民國前途不能葬送在媒體老闆手裡」。

郭台銘砲轟蔡衍明言論頻頻，過去除了曾在記者會上，怒斥旺旺集團董事長蔡衍明「黑郭」是為了跟北京國台辦邀功，日前也怒嗆中天電視台記者，「一個受國台辦管制的媒體沒有資格問我」，甚至以食指指著該記者，怒斥「你去問你們蔡老闆，當國台辦的打手、狗腿」。（編輯：張銘坤）1080711

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