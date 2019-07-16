中國研究納台灣為一省 刺胳針刊登衛福部抗議信

知名醫學期刊「刺胳針」日前在線上刊登一篇中國研究，研究將台灣納為一省。（圖取自刺胳針網頁thelancet.com）

（中央社記者陳偉婷台北16日電）醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）線上刊登的一篇研究，將台灣納為中國一省。衛生福利部長陳時中遞抗議信，重申台灣是主權國家，非其他國家一部分，抗議信全文獲刺胳針刊登。

刺胳針6月24日在線上刊登一篇中國研究，主要由中國疾病預防控制中心、中國人口與發展研究中心等機構發表，但研究將台灣納為中國一省加以比較，引發台灣醫學專家抗議。

陳時中在事發之後，以中華民國（台灣）衛生福利部長名義，第一時間發文向刺胳針期刊編輯部說明，並透過外交部駐英代表處遞交抗議信，抗議信在台灣時間7月16日刺胳針全文刊登。

陳時中在抗議信指出，台灣是一個主權國家，並非任何其他國家的一部分，這是不爭的事實，但刺胳針刊登的中國論文中，將台灣與「中國各省的平均值」相比，研究方法偏頗有違學術倫理之虞，且中國與台灣衛生環境、醫療水準和公衛體系完全不同，所引用統計數據來源及蒐集方法差異甚大，結果不具公共衛生參考價值且有損期刊權威性和公信力。

對於刺胳針刊登抗議信全文，陳時中表示感謝，並重申，任何學術的發表內容不該被單一國家的政治意圖所牽制，台灣將持續為全球的衛生醫療及福利貢獻一己之心力，不受任何不良政治意圖影響。（編輯：管中維）1080716