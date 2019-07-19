周天成擊敗亞運金牌 挺進印尼公開賽4強[影]

（中央社記者龍柏安台北19日電）去年亞運羽球男單金牌戰，周天成不敵地主好手克里斯蒂（Jonatan Christie）銀恨，雙方今天在相同地點交手，這回懊惱的情緒留給對手，周天成帶著4強入場券笑著離開。

台灣羽球一哥周天成今天在2019印尼羽球公開賽男單8強，在首局先丟劣勢下，連趕兩局後來居上，且在決勝第3局連拿8分奠定勝基，終場以16比21、21比18、21比14淘汰去年雅加達—巨港亞運金牌得主地主名將克里斯蒂。

印尼羽球公開賽屬BWF世界巡迴賽的超級1000系列，總獎金高達125萬美元（約新台幣3915萬元），冠軍可取得1萬2000分的冠軍積分，比賽地點就是去年亞運的主場地史納延體育館（Istora Senayan）。

目前世界排名第3的周天成，生涯和克里斯蒂交手7次，周天成以1勝6負略居下風，不過今年5月的蘇迪曼盃，周天成以直落二輕取對手，交手首度開胡。

周天成今天面對世界排名第7的克里斯蒂，開局就一路挨打，不過靠著耐心周旋，在比賽中段追成14比14平。無奈決勝期克里斯蒂連拿4分，重新站上領先，周天成僅再添2分，無奈以16比21丟掉首局。

次局戰況呈現膠著，周天成雖一度以10比7握有微幅領先，不過對手很快追上扳平，兩人展開拉鋸，周天成在12比11領先之際，竟一口氣連丟5分，反倒以12比16落後。

所幸周天成即時回穩，接下來靠著對手網前小球掛網，以及幸運翻網球連拿6分，再以18比16取得超前，並以21比18拿下次局，也將局數追成1比1平。

決勝第3局，周天成在開局5比4領先時，強勢拉出8比0攻勢，最多取得18比10領先，雖然對手一度連追4分，不過周天成靠著對手回擊出界與最後的再見翻網，連拿3分勝出。（編輯：唐聲揚）1080719